Durant vos aventures dans l’Entre-terre, vous pourrez tomber sur des bréviaires ou des parchemins qui sont des objets clés, et très utiles pour les magiciens ou les utilisateurs de la Foi. En donnant ces objets à certains sorciers ou à Frère Corhyn (pour les bréviaires), vous serez en mesure de débloquer plus de sorts à acheter auprès de ces PNJ. Voici comment trouver les différents bréviaires et parchemins dans Elden Ring.

Ce guide sera régulièrement mis à jour lorsque nous trouverons plus de bréviaires et de parchemins à recenser.

Bréviaire Sanctechaire

Emplacement : Château de Voilorage, dans le garde-manger accessible depuis la cour remplie de soldat, au sud de l’arène de Godrick. Nécessite une pierre-clé pour accéder à la pièce.

Bréviaire de l’assassin

Emplacement : Table Ronde, dans le niveau inférieur, aux cuisines. Nécessite deux pierre-clés pour atteindre le coffre.

Bréviaire du moine gardien de feu

Emplacement : Dans un camp de moines et de paladins au Nord-ouest du Château de Voilorage.

Tous les parchemins

Parchemin de la Maison royale

Emplacement : Au sud-est du lac où se trouve Agheel le dragon volant, dans un campement de soldat, au dessus de ruines.

