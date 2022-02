Emplacement de tous les Talismans – Elden Ring

Elden Ring est un jeu avec pas mal d’équipements et autres à collectionner. Dans ces derniers, on retrouve les talismans qui apportent différents bonus au joueur comme un surplus de santé par exemple. Ces bijoux occupent à peu près le même rôle que les bagues dans les précédents Souls de From Software.

Ce guide recensera l’ensemble des articles qui vont lister l’emplacement de tous les talismans que l’on peut trouver dans Elden Ring. Ces derniers peuvent être par exemple récupérer sur un boss ou ramasser à une localisation bien précise.

Ce guide sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure de la publication des articles.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.