Comme dans les autres jeux Souls de From Software, Elden Ring vous permet de créer votre propre personnage et de choisir une classe de départ qui va influer sur l’équipement que vous recevrez en début de partie, ainsi que sur vos statistiques de départ. Histoire de partir du bon pied, on fait le point ensemble sur les différentes classes d’Elden Ring tout en vous conseillant sur les meilleurs choix à faire en début de partie.

Quelles sont les classes disponibles dans Elden Ring ?

Vous trouverez ici l’ensemble des classes disponibles pour Elden Ring, avec leurs statistiques de départ, leurs armes, et une description pour mieux cerner le rôle de chacune d’elles.

Vagabond

Statistiques de départ :

Niveau : 9

Vigueur : 15

Esprit : 10

Endurance : 11

Force : 14

Dextérité : 13

Intelligence : 9

Foi : 9

Ésotérisme : 7

Armes de départ :

Epée longue

Ecu

Hallebarde

Description : Le Vagabond est une bonne classe de départ grâce à son équipement complet au corps à corps, avec le traditionnel combo épée-bouclier qui est parfait pour débuter. Si la magie est puissante dans Elden Ring, elle demande de la maitrise, tandis que le Vaguabond dispose d’un style plus direct, qui a aussi droit à de la Dexterité pour vous permettre de bien choisir l’arme que vous préférez. Un excellent choix pour commencer sereinement, si vous aimez les combats au corps-à-corps.

Bandit

Statistiques de départ :

Niveau : 5

Vigueur : 10

Esprit : 11

Endurance : 10

Force : 9

Dextérité : 13

Intelligence : 9

Foi : 8

Ésotérisme : 14

Armes de départ :

Dague

Arc court

Petit bouclier

Description : Une classe que l’on peut adapter facilement par la suite, mais qui est difficile pour les débutants. Cependant, son arc fait des merveilles en début de partie, ce qui peut aider, mais le Bandit n’est pas forcément la classe à recommander en premier lieu.

Héros

Statistiques de départ :

Niveau : 7

Vigueur : 14

Esprit : 9

Endurance : 12

Force : 16

Dextérité : 9

Intelligence : 7

Foi : 8

Ésotérisme : 11

Arme de départ :

Hache

Bouclier en cuir

Description : Une force de la nature, qui mise tout sur l’endurance et les gros dégâts. Un vrai berserker en puissance qui dispose de peu d’armure, mais qui est simple à comprendre, car son style ne fait pas de détour. Ici, on tape, on tape, et on tape. Ses statiques se limitent à cela au début, mais le fait qu’il possède un haut taux d’Esotérisme permet aussi de bifurquer un peu dans cette voie si vous le souhaitez.

Guerrier

Statistiques de départ :

Niveau : 8

Vigueur : 11

Esprit : 12

Endurance : 11

Force : 10

Dextérité : 16

Intelligence : 10

Foi : 8

Ésotérisme : 9

Arme de départ :

Cimeterre (un pour chaque main)

Bouclier

Description : Contrairement à ce que son nom pourrait indiquer, le Guerrier est avant tout une classe très mobile et agile, qui se repose sur l’esquive, pas souvent équipé d’un bouclier, puisque le verra souvent avec une arme dans chaque main. Une capacité qui n’est pas donnée à tous, et qui présente forcément des avantages pour optimiser les dégâts. Les builds basés sur la Dexterité sont généralement puissants, et le Guerrier ne fait pas exception aussi, à condition d’avoir quelques très bons réflexes, ce qui n’est pas forcément évident pour les néophytes.

Samouraï

Statistiques de départ :

Niveau : 9

Vigueur : 12

Esprit : 11

Endurance : 13

Force : 12

Dextérité : 15

Intelligence : 9

Foi : 8

Ésotérisme : 8

Arme de départ :

Uchigatana

Arc long

Bouclier en bois

Description : Une classe plutôt ésotérique que l’on a pas l’habitude de voir dans un Souls, qui est en plus de cela un excellent choix pour bien démarrer, notamment car elle est basée sur la Dextérité. Il faudra être sûr de ne pas vouloir partir vers un build Magie en prenant cette classe, mais elle dispose d’un bon équilibre de départ qui sera adapté aux débutants.

Prisonnier

Statistiques de départ :

Niveau : 9

Vigueur : 11

Esprit : 12

Endurance : 11

Force : 11

Dextérité : 14

Intelligence : 14

Foi : 6

Ésotérisme : 9

Arme de départ :

Catalyste

Rapière

Petit bouclier

Description : Malgré son look qui laisse entrevoir un être inoffensif (bien qu’inquiétant), le Prisonnier peut être redoutable grâce à son combo Dextérité et Intelligence. Sachant que la magie est très forte dans le jeu, tout comme les builds Dextérité, vous comprendrez pourquoi le Prisonnier est assez prisé, en dépit de sa faible constitution qui demande donc pas mal de réflexe. Pas forcément idéal pour débuter, mais si ce n’est pas votre premier Souls et que vous visez le build correspondant, c’est un bon choix.

Prophète

Statistiques de départ :

Niveau : 7

Vigueur : 10

Esprit : 14

Endurance : 8

Force : 12

Dextérité : 8

Intelligence : 7

Foi : 16

Ésotérisme : 11

Arme de départ :

Catalyste

Lance

Bouclier

Description : Les builds Foi peuvent être assez difficiles à maitriser, et la faiblesse de cette classe en début de partie pourra en handicaper plus d’un. A terme, elle peut s’avérer être excellente car elle peut souvent se soigner et lancer des sorts très puissants, mais si vous débutez, on ne la recommandera pas forcément.

Astrologue

Statistiques de départ :

Niveau : 6

Vigueur : 9

Esprit : 15

Endurance : 9

Force : 8

Dextérité : 12

Intelligence : 16

Foi : 7

Ésotérisme : 9

Armes de départ :

Catalyste

Épée courte

Bouclier

Description : Avant tout orienté sur la magie, l’Astrologue est le choix de base pour celles et ceux qui veulent un personnage doué dans ce domaine, et qui pourra lancer des sorts offensifs très puissants. Il faut alors un petit temps d’adaptation pour bien comprendre comment tout les combats fonctionnent en restant à distance avec cette classe, mais d’un point de vue purement offensif, l’Astrologue est là pour faire des dégâts impressionnants. Mais il reste fragile, alors prenez garde à ne pas abuser de la magie sur des ennemis faibles pour tout lâcher sur les vrais dangers.

Confesseur

Statistiques de départ :

Niveau : 10

Vigueur : 10

Esprit : 13

Endurance : 10

Force : 12

Dextérité : 12

Intelligence : 9

Foi : 14

Ésotérisme : 9

Armes de départ :

Catalyste

Épée large

Bouclier

Description : Encore une classe bien équilibrée, qui misera avant tout sur les sorts de Foi et sur une bonne balance entre Force et Dextérité. Si les débuts peuvent être un peu difficile à cause de sa faible constitution, cela reste une classe assez polyvalente, qui peut se défendre aussi bien de loin qu’à distance.

Misérable

Statistiques de départ :

Niveau : 1

Vigueur : 10

Esprit : 10

Endurance : 10

Force : 10

Dextérité : 10

Intelligence : 10

Foi : 10

Ésotérisme : 10

Arme de départ :

Gourdin

Description : Le Misérable n’est pas vraiment la classe à recommander lors de votre première partie, surtout si c’est la première fois que vous jouez à un jeu du genre. Equilibré partout mais bon nul part, il s’agit en réalité d’une page blanche qui viendra aux adeptes de challenge, mais qui peut être extrêmement difficile à contrôler au début à cause du peu d’équipement en sa possession. S’il est bien malléable à l’envie, mieux vaut opter pour une autre classe si vous débutez.

Comment bien choisir sa classe de départ dans Elden Ring ?

Vous vous demandez peut-être quelle est la meilleure classe dans Elden Ring ? En vérité, le choix de la classe de départ n’a que peu d’influence sur le reste de la partie. Libre à vous de prendre un Héros puis de l’orienté vers la magie, tant la diversité des builds est possible dans Elden Ring. Ces classes servent avant toute chose de prédispositions pour optimiser votre personnage sur la durée.

Evidemment, certaines sont en revanche à « proscrire » en début de partie tant elles peuvent vous rendre la vie difficile si vous jouez à un Souls pour la toute première fois. On conseillera tout d’abord de partir dans un premier temps vers les classes orientés Dextérité, comme le Vagabond ou le Guerrier, voire le Samouraï, qui sont assez simples à manier, mais si vous souhaitez vraiment verser dans la magie, le Confesseur et l’Astrologue font également bien l’affaire.

Rappelez-vous simplement que le choix de la classe ne vous enferme pas, et que c’est à vous d’adapter votre style de jeu à l’envie par la suite. Pour en savoir plus sur Elden Ring, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.