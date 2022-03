Cette question est récurrente chez les Souls car, très souvent, un joueur aura envie de changer de style de jeu en s’équipant par exemple d’une arme récemment récupérée. Toutefois, ce changement nécessite une refonte radicale des points dépensés dans les attributs de l’avatar pour correspondre à cette modification.

Ainsi, les anciens jeux de From Software offraient parfois, et parfois non, la possibilité de réinitialiser les stats de son personnage. On tient à vous rassurer tout de suite, Elden Ring possède bel et bien un moyen de réinitialiser vos stats. Voici un guide qui vous montre où et comment faire.

Comment réinitialiser les stats de son personnage ?

Pour réinitialiser vos statistiques, il faut en premier lieu battre le boss majeur de l’Académie de Raya Lucaria : Renala. Pour y parvenir, après avoir vaincu le Loup Cramoisi et avoir accès au site de grâce Salon de débat, sortez dehors et prenez le chemin en pierre de droite où tombent d’énormes boulets en métal. Continuez tout droit et passez le pnj qui vous donne, une fois vaincu, le Bouclier de chevalier de Caria.

Prenez ensuite l’ascenseur pour arriver à la zone du boss. Une fois la défaite de Renala prononcée, vous rentrerez en possession de la Rune majeure de renaissance. Vous reviendrez alors en face de Renala qui vous proposera de réinitialiser vos attributs en « renaissant ». Cette action demandera en échange une Larme lavaire. Il est possible d’obtenir ces dernières de plusieurs façons notamment auprès du marchand de la Siopra. Ci-joint notre guide qui répertorie la position et les objets vendus de ces derniers.

Néanmoins, lors de la refonte des statistiques, vous ne pourrez pas diminuer votre niveau et devrez réattribuer l’ensemble de vos points de statistiques acquis jusqu’à maintenant. De plus, vous ne repartirez pas de zéro, vous reprendrez seulement les statistiques et le niveau que possédait la classe que vous avez choisi au début du jeu avant de réattribuer à nouveau tous vos points. La première fois que vous recourrez à ce service, vous bénéficierez de l’émote Se recroqueviller.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur Elden Ring pour avoir plus d’informations sur le jeu, ou consulter notre guide du débutant.