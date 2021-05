À défaut d’avoir un peu atténué le côté horrifique par rapport au septième épisode, Resident Evil Village aurait, selon certaines rumeurs, une difficulté un poil plus accrue que son prédécesseur. Si chacun pourra se faire son avis sur cette question, on vous propose néanmoins un guide du débutant avec quelques petites astuces qui, on l’espère, vous aideront à mieux aborder cette aventure en compagnie d’Ethan.

Fouiller, fouiller et encore fouiller

Même si cet épisode se veut assez généreux en munitions et composants pour notamment crafter des objets de soin, Resident Evil Village pourrait mettre en difficulté un joueur qui n’explore pas assez les lieux. Avec un système de carte qui permet de savoir si une salle a été totalement dépouillé de ses ressources ou non, il serait bête de se priver de cette information pour ne pas s’équiper un minimum avant d’affronter les différentes créatures du jeu.

D’autant plus que le jeu présente un marchand qui vend des articles vraiment intéressants comme des recettes ou des améliorations pour armes. Fouiller les lieux peut alors vraiment se montrer lucratif puisque, en plus des composants ou des munitions, il est aussi possible de trouver certains objets avec une bonne valeur marchande à la vente en fouillant un tant soit peu les environs.

Barricadez-vous quand vous en avez la possibilité

Lorsque vous rentrez dans un endroit un minimum clos, une sorte de barricade, sous forme d’étagères, peut être présente vous permettant de bloquer une des entrées de l’endroit où vous vous trouvez.

Avoir le réflexe d’utiliser ces barricades peut se révéler salvateur dans le cas d’une attaque surprise qui vous aurait obligé, dans le cas contraire, à confronter plusieurs ennemis à la fois et de surveiller plusieurs entrées en même temps.

Agrandir son inventaire dès que possible

A plusieurs moment lors de l’aventure, il sera possible d’acheter une amélioration pour l’inventaire afin de gagner un peu de place dans celui-ci. Ces améliorations sont alors réellement nécessaires puisque, contrairement à Resident Evil VII, vous n’aurez pas de coffres pour stocker vos surplus d’armes ou autres objets encombrants.

En effet, bien que l’inventaire soit beaucoup plus grand dans ce Resident Evil Village et que les matériaux comme les herbes vertes ne soient plus consignés dedans, votre sac se remplira très vite et bien que vous ayez la possibilité d’organiser vos objets, débloquer de la place supplémentaire sera cruciale d’autant que chaque objet stocké pourra se révéler vraiment utile.

Les headshots c’est bien, mais il ne faut pas se limiter à ça

La licence Resident Evil a toujours voulu rendre consciencieux le joueur sur le fait que les munitions sont précieuses et en quantité limitée. S’il était alors préférable dans Resident Evil 2 Remake de tirer presque exclusivement dans la tête de ses ennemis pour optimiser les dégâts, cela l’est moins dans Resident Evil Village. En effet, les ennemis de cet opus se montrent plus rapides et agiles, et le joueur possède en conséquence moins de temps à accorder à la précision de ses tirs.

Privilégiez alors une mort rapide et pas forcément optimale de vos ennemis surtout qu’il est assez facile de trouver des munitions et d’en fabriquer si, comme dit plus haut, Ethan s’attarde un peu à la fouille des salles et des environs. Toutefois, les headshots peuvent s’avérer efficaces dans le cas où vous êtes dans une impasse et que vous souhaitez faire broncher un ennemi suffisamment longtemps afin de le contourner et vous replacer.

Utilisez tout l’arsenal à votre disposition

Ce huitième opus de la saga n’est pas vraiment timide en ce qui concerne la variété de l’arsenal, n’hésitez pas à faire usage de toutes les armes à votre disposition. Que ce soit les flingues, les mines ou les bombes tuyaux, il est bon de diversifier l’utilisation de ces armes pour s’adapter à chaque situation. D’autant plus que le crafting de ces ressources demandent souvent des ressources différentes.

Enfin, en ce qui concerne les explosifs comme les mines ou les bombes tuyaux, ces dernières se révèlent redoutables contre un groupe d’ennemis ou un adversaire particulièrement coriace. N’en abusez pas non plus puisque ces explosifs ne se retrouvent pas en grand nombre, mais ce serait du gaspillage de les laisser s’empiler dans votre inventaire au vu de leur potentiel destructif.

N’ayez pas une peur bleue du corps à corps

Comme dans le septième épisode, Ethan possède quelques options au corps-à-corps qui lui permette de se mettre en garde et de résister à quelques coups.

De plus, il a également l’option de repousser son adversaire pour se créer un peu d’espace. Même si éviter le corps à corps reste préférable, dans le cas où vous vous retrouvez bloqué entre deux adversaires, n’hésitez pas à en repousser un pour vous créer un espace quitte à prendre un coup au passage.

N’oubliez pas d’utiliser les améliorations de vos armes

Lorsque vous récoltez une amélioration d’arme comme un chargeur de plus grande capacité, il est parfois aisé de l’oublier dans l’inventaire et de ne pas la combiner avec l’arme qui en bénéficierait.

Toutefois, si cette amélioration n’est pas associée à une arme, elle reste encombrante dans l’inventaire et il vaut garder son inventaire le plus optimisé possible. N’hésitez donc pas à combiner une amélioration récemment obtenue d’autant plus qu’elle vous attribue une puissance de feu accrue toujours utile.

Resident Evil Village est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Google Stadia. Vous pouvez retrouver notre guide complet de Resident Evil Village pour d’autres astuces et soluces.