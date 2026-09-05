Toutes les armes Oni – Onimusha: Way of the Sword

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Bien que Musashi soit particulièrement talentueux quant au maniement de l’épée, le pouvoir Oni qui lui est conféré grâce à son gantelet lui donne accès à d’autres armes. Appelées tout simplement armes Oni, elles lui permettent, le temps d’un coup, d’infliger différents types de dégâts. Dans cet article sur Onimusha: Way of the Sword, on vous liste et indique l’emplacement de chacune de ces armes.

Onimusha: Way of the Sword // Source : Capcom

Récupérer toutes les armes Oni

Dès le premier niveau d’Onimusha: Way of the Sword, Musashi finit par mettre la main sur une arme Oni. Son obtention vous introduit à la mécanique de jauge de pouvoir Oni ainsi qu’aux âmes bleues à récupérer. Surtout, cette arme vous montre à quel point cet attirail secondaire est très utile en combat.

Un total de 7 armes Oni est à retrouver tout au long de l’aventure. Certaines sont automatiquement obtenues, d’autres sont à trouver soi-même durant l’exploration. Voici

Les Deux Célestes

  • Zone : Kiyomizu-dera – Kiyomizu-dera
  • Emplacement : Pendant que vous cherchez un des tissus démoniaques pour ouvrir la porte menant à la plateforme de Kiyomizu-dera, vous arriverez dans une grotte après vous être faufilé entre deux rochers. Au fond de cette grotte, le coffre contenant l’arme Les Deux Célestes est justement suspendu dans des fils démoniaques. Donnez un coup d’épée dans l’espèce d’araignée Genma pour que le coffre tombe et ainsi récupérer l’arme.

Arc Oni

  • Zone : Refuge Oni – Salle
  • Emplacement : Une fois arrivé dans le Refuge Oni peu de temps après avoir battu le premier boss du jeu, vous tomberez automatiquement sur cet arc Oni, juste avant un mur qui doit justement être déplacé grâce à cet arc, en tirant sur le mécanisme éclairé en rouge.

Esprit du vent

  • Zone : Arène des épreuves
  • Emplacement : L’Esprit du vent est automatiquement obtenu durant la quête « L’apprenti des Oni ». Vous aurez un tutoriel concernant l’Arène des épreuves, et juste après avoir jeté un œil au menu Ombres du passé, Takamura vous fera apparaître le coffre dans lequel se trouve l’arme.

Hurle-Terre

  • Zone : Laboratoire souterrain – Niveau souterrain 4
  • Emplacement : Juste après avoir survécu au piège des lames qui descendent du plafond, quittez la salle en montant sur l’une des lames depuis le sol. Vous arriverez dans une pièce avec une porte devant vous. Sur votre gauche, un coffre contient les marteaux Hurle-Terre.

Oiseau de feu

  • Zone : Est de Kyoto – Rue Gojo (est)
  • Emplacement : Durant la mission principale « À la tombée des ombres », vous devrez fermer des fissures. L’une d’entre elles se trouve au sud de la zone centrale. Une fois la fissure fermée, le miasme se retira et vous donnera accès à un coffre. Ouvrez-le avant de partir pour y récupérer l’Oiseau de feu.

Éclair du néant

  • Zone : Mont Oe – Entrée du château
  • Emplacement : Après avoir quitté la vallée et rejoint l’hokora Entrée du château du niveau Mont Oe, vous vous trouverez devant un ascenseur. Descendez grâce à lui, et avancez quelques mètres jusqu’à croiser l’entrée d’une petite grotte symbolisée par la présence d’un flambeau. Entrez dans la grotte et vous verrez, au bout, le coffre dans lequel se cache l’arme.

Eau tranquille

  • Zone : Arashiyama – Marais (1)
  • Emplacement : Dans le niveau Arashiyama et à partir du hokora Marais (1), allez dans la grotte au nord envahie de miasme. Dépêchez-vous d’aller au fond de la grotte pour tomber sur le coffre contenant l’arme Oni.

Retrouvez dans notre guide complet d’Onimusha: Way of the Sword d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.

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Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
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Date de sortie : 04/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
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