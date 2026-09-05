Récupérer toutes les armes Oni

Dès le premier niveau d’Onimusha: Way of the Sword, Musashi finit par mettre la main sur une arme Oni. Son obtention vous introduit à la mécanique de jauge de pouvoir Oni ainsi qu’aux âmes bleues à récupérer. Surtout, cette arme vous montre à quel point cet attirail secondaire est très utile en combat.

Un total de 7 armes Oni est à retrouver tout au long de l’aventure. Certaines sont automatiquement obtenues, d’autres sont à trouver soi-même durant l’exploration. Voici

Les Deux Célestes

Zone : Kiyomizu-dera – Kiyomizu-dera

: Kiyomizu-dera – Kiyomizu-dera Emplacement : Pendant que vous cherchez un des tissus démoniaques pour ouvrir la porte menant à la plateforme de Kiyomizu-dera, vous arriverez dans une grotte après vous être faufilé entre deux rochers. Au fond de cette grotte, le coffre contenant l’arme Les Deux Célestes est justement suspendu dans des fils démoniaques. Donnez un coup d’épée dans l’espèce d’araignée Genma pour que le coffre tombe et ainsi récupérer l’arme.

Arc Oni

Zone : Refuge Oni – Salle

: Refuge Oni – Salle Emplacement : Une fois arrivé dans le Refuge Oni peu de temps après avoir battu le premier boss du jeu, vous tomberez automatiquement sur cet arc Oni, juste avant un mur qui doit justement être déplacé grâce à cet arc, en tirant sur le mécanisme éclairé en rouge.

Esprit du vent

Zone : Arène des épreuves

: Arène des épreuves Emplacement : L’Esprit du vent est automatiquement obtenu durant la quête « L’apprenti des Oni ». Vous aurez un tutoriel concernant l’Arène des épreuves, et juste après avoir jeté un œil au menu Ombres du passé, Takamura vous fera apparaître le coffre dans lequel se trouve l’arme.

Hurle-Terre

Zone : Laboratoire souterrain – Niveau souterrain 4

: Laboratoire souterrain – Niveau souterrain 4 Emplacement : Juste après avoir survécu au piège des lames qui descendent du plafond, quittez la salle en montant sur l’une des lames depuis le sol. Vous arriverez dans une pièce avec une porte devant vous. Sur votre gauche, un coffre contient les marteaux Hurle-Terre.

Oiseau de feu

Zone : Est de Kyoto – Rue Gojo (est)

: Est de Kyoto – Rue Gojo (est) Emplacement : Durant la mission principale « À la tombée des ombres », vous devrez fermer des fissures. L’une d’entre elles se trouve au sud de la zone centrale. Une fois la fissure fermée, le miasme se retira et vous donnera accès à un coffre. Ouvrez-le avant de partir pour y récupérer l’Oiseau de feu.

Éclair du néant

Zone : Mont Oe – Entrée du château

: Mont Oe – Entrée du château Emplacement : Après avoir quitté la vallée et rejoint l’hokora Entrée du château du niveau Mont Oe, vous vous trouverez devant un ascenseur. Descendez grâce à lui, et avancez quelques mètres jusqu’à croiser l’entrée d’une petite grotte symbolisée par la présence d’un flambeau. Entrez dans la grotte et vous verrez, au bout, le coffre dans lequel se cache l’arme.

Eau tranquille

Zone : Arashiyama – Marais (1)

: Arashiyama – Marais (1) Emplacement : Dans le niveau Arashiyama et à partir du hokora Marais (1), allez dans la grotte au nord envahie de miasme. Dépêchez-vous d’aller au fond de la grotte pour tomber sur le coffre contenant l’arme Oni.

Retrouvez dans notre guide complet d’Onimusha: Way of the Sword d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.