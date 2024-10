Débloquer les fins de Silent Hill 2 Remake

Comme à l’époque, Silent Hill 2 Remake vous offrira un dénouement en fonction de différents facteurs. Votre manière de vous soigner, votre choix d’utiliser tel objet-clé plutôt qu’un autre pour une énigme, votre comportement vis-à-vis de Maria, ou encore la récupération d’objets spéciaux, on vous dit tout pour chaque fin.

Attention, quelques spoils sont évidemment inclus dans l’article. Notez aussi qu’il est possible d’obtenir une fin sans respecter à la lettre chaque critère favorisant son obtention. Maintenant, si c’est celle que vous visez, il est conseillé de suivre ces critères au maximum.

Fin « Départ »

Il s’agit d’une des fins normales et demeure certainement la plus commune à obtenir. Le plus important est de préserver la santé de James au vert, d’ignorer Maria et de choisir la pièce du Serpent à l’énigme des pièces. Voici le détail des prérequis favorisant l’obtention de la fin « Départ ».

Gardez votre santé dans le vert au maximum et ne tardez pas à vous soigner si vous êtes dans l’orange ou le rouge

si vous êtes dans l’orange ou le rouge Choisissez la pièce Serpent à la fin de l’énigme des pièces de Wood Side

à la fin de l’énigme des pièces de Wood Side Examinez la Photo de Mary ainsi que la Lettre de Mary

la Photo de Mary ainsi que la Lettre de Mary Ignorez Maria autant que possible Attendez légèrement avant de la sauver si des ennemis la prennent pour cible N’allez pas la voir lorsqu’elle se repose à l’hôpital ou quand elle est enfermée dans le labyrinthe Ne déclenchez pas les dialogues secondaires liés à sa tenue classique ou devant le manoir Baldwin

autant que possible N’examinez pas le Couteau d’Angela

le Couteau d’Angela Utiliser la pomme pourrie dans le puzzle du miroir de la chambre 202 de l’hôtel Lakeview

dans le puzzle du miroir de la chambre 202 de l’hôtel Lakeview Après avoir battu les deux Pyramid Head, passez par la porte sur laquelle vous avez placé l’Œuf couleur rouille

Dans un dernier couloir menant au boss final, arrêtez vous pour écouter tout le dialogue de Mary

En cas de succès, vous obtiendrez le succès/trophée Argent « Paix intérieure ».

Fin « Maria »

Il s’agit d’une des fins normales. Le plus important est de préserver la santé de James au vert, d’écouter et de passer beaucoup de temps avec Maria, et de choisir la pièce de la Femme à l’énigme des pièces. Voici le détail des prérequis favorisant l’obtention de la fin « Maria ».

Gardez votre santé dans le vert au maximum et ne tardez pas à vous soigner si vous êtes dans l’orange ou le rouge

si vous êtes dans l’orange ou le rouge Choisissez la pièce Femme à la fin de l’énigme des pièces de Wood Side

à la fin de l’énigme des pièces de Wood Side Considérez Maria autant que possible Sauvez-la immédiatement si des ennemis la prennent pour cible Quand il faut aller au Motel Jacks, faites-le, et n’allez pas explorer le reste du quartier Prenez le temps d’examiner les objets et posters du Heaven’s Night. Montez également au niveau de la barre de pole dance. Allez la voir régulièrement lorsqu’elle se repose à l’hôpital, et notamment à chaque bracelet trouvé. Vous devez assister à deux cinématiques : Une première où James se penche à ses côtés Une deuxième où Maria semble avoir quitté les lieux Allez la voir régulièrement au labyrinthe , entre chaque zone terminée par exemple. Déclenchez s es dialogues secondaires liés à sa tenue classique ou devant le manoir Baldwin

autant que possible N’examinez pas la Photo de Mary, ni la Lettre de Mary

la Photo de Mary, ni la Lettre de Mary Utiliser la pomme mûre dans le puzzle du miroir de la chambre 202 de l’hôtel Lakeview

dans le puzzle du miroir de la chambre 202 de l’hôtel Lakeview Après avoir battu les deux Pyramid Head, passez par la porte sur laquelle vous avez placé l’Œuf écarlate

Dans un dernier couloir menant au boss final, ne vous arrêtez pas et ignorez la fin du dialogue de Mary

En cas de succès, vous obtiendrez le succès/trophée Argent « Cercle vicieux ».

Fin « Dans l’eau »

Il s’agit d’une des fins normales. Le plus important est de laisser James en mauvaise santé, d’examiner régulièrement le couteau d’Angela, et de choisir la pièce de l’Homme à l’énigme des pièces. Voici le détail des prérequis favorisant l’obtention de la fin « Dans l’eau ».

Conservez votre santé dans l’orange et le rouge au maximum. Ne jouez pas avec le feu lors des boss et des passages tendus, mais veillez à vous soigner le moins possible, et de garder un James blessé, voire presque à l’agonie.

Ne jouez pas avec le feu lors des boss et des passages tendus, mais veillez à vous soigner le moins possible, et de garder un James blessé, voire presque à l’agonie. Veillez à examiner régulièrement le Couteau d’Angela

Choisissez la pièce Homme à la fin de l’énigme des pièces de Wood Side

à la fin de l’énigme des pièces de Wood Side Ignorez Maria autant que possible Attendez légèrement avant de la sauver si des ennemis la prennent pour cible N’allez pas la voir lorsqu’elle se repose à l’hôpital ou quand elle est enfermée dans le labyrinthe Ne déclenchez pas les dialogues secondaires liés à sa tenue classique ou devant le manoir Baldwin

autant que possible N’examinez pas la Photo de Mary, ni la Lettre de Mary

la Photo de Mary, ni la Lettre de Mary Utiliser la pomme pourrie dans le puzzle du miroir de la chambre 202 de l’hôtel Lakeview

dans le puzzle du miroir de la chambre 202 de l’hôtel Lakeview Après avoir battu les deux Pyramid Head, passez par la porte sur laquelle vous avez placé l’Œuf couleur rouille

Dans un dernier couloir menant au boss final, arrêtez vous pour écouter tout le dialogue de Mary

En cas de succès, vous obtiendrez le succès/trophée Argent « Seule issue ».

Fin « Renaissance » (New Game Plus)

Il s’agit d’une des fins obtenues uniquement en New Game Plus. Le déblocage de cette fin nécessite la récupération de quatre objets. Voici quels sont les objets et où les trouver :

Cérémonie écarlate. Il s’agit d’un livre se trouvant au cimetière et accessible après le premier dialogue avec Angela. Il posé au pied d’une tombe frappée d’un symbole d’œil, près de l’eau.

Chrême blanc. Il s’agit d’une bouteille que vous trouverez sur une table devant la porte d’entrée du Manoir Baldwin.

Coupe en obsidienne. À l’intérieur de la Société historique, avancez jusqu’à la salle principale où se trouve la toile du Pyramid Head. Tournez la tête vers la gauche et vous verrez la coupe posée dans un petit renfoncement du mur.

Souvenirs perdus. Ce livre se trouve dans la pièce des objets trouvés de l’hôtel Lakeview et remplace le document Message des objets trouvés, trouvable en Nouvelle partie classique. Vous pourrez accéder à cette pièce depuis le mur fissuré du Café Toluca.

En possession des quatre objets, la fin « Renaissance » se déclenchera automatiquement après avoir battu le boss final, et ce peu importe la manière de jouer durant votre partie.

Vous obtiendrez le succès/trophée Argent « Trompe-la-mort ».

Fin « Chien » (New Game Plus)

Il s’agit d’une des fins obtenues uniquement en New Game Plus, et une des plus insolites. Vous devrez récupérer deux moitiés de clé au cours de votre aventure, puis attendre de pouvoir accéder au couloir du 2e étage de l’Hôtel Lakeview. Voici où trouver les deux moitiés de clé :

Première moitié de clé : Au début du jeu, dans le quartier South Vale est, dirigez-vous au niveau du Big Jay’s, au carrefour de Katz St et Neely St. Juste à côté, vous verrez le magasin pour animaux « The Pet Center ». Entrez et allez au fond à gauche pour voir une patoune sur la table. Il s’agit de la première moitié de clé.

Deuxième moitié de clé : Lorsque vous serez avec Maria et que vous aurez traversé le portail du Motel Jacks. Allez sur Katz St. Entre les deux premières maisons sur la droite, vous verrez un portail en bois avec un symbole d’os. Entrez puis allez jusqu’à la niche. Ramassez le bout d’os qui constitue la deuxième moitié de la clé.

En possession des deux moitiés de clé, combinez-les. Vous obtiendrez alors la clé du chien mais vous devrez ensuite attendre d’arriver à l’hôtel Lakeview pour vous en servir.

Quand vous y serez, et au lieu d’aller dans la chambre 312 de l’hôtel Lakeview, ouvrez la porte de la salle d’observation située juste avant, grâce à la clé du chien.

Savourez ensuite la cinématique de cette fin, ce qui vous donnera par la même occasion le succès/trophée Argent « Le meilleur ami de l’homme ».

Fin « OVNI » (New Game Plus)

Il s’agit d’une des fins obtenues uniquement en New Game Plus, et une des plus insolites. Vous devrez d’abord récupérer une gemme bleue.

Celle-ci se trouve au début du jeu, dans le quartier South Vale est. Dirigez-vous au niveau du Big Jay’s, au carrefour de Katz St et Neely St. Un peu plus au nord, et à gauche du magasin pour animaux « The Pet Center », vous tomberez sur la bijouterie « JEWELLERS ».

Face à la boutique, brisez la vitrine de gauche et vous pourrez ramasser la gemme bleue dans son coffret.

Ensuite, il va falloir examiner la gemme bleue depuis votre inventaire, onglet « Objets clés », et ce à quatre endroits précis. À votre arrivée dans l’un d’eux, vous aurez un signal sonore de soucoupe volante indiquant que vous êtes au bon endroit.

Examinez la gemme bleue à ce moment-là la fera scintiller et vous donnera un nouveau signal sonore de soucoupe volante, symboles que l’interaction est validée. Voici quels sont les endroits en question :

Emplacement #1 : Sur le toit de la résidence de Saul Street, juste après avoir récupéré le bouton de jukebox pour le puzzle du Neely’s Bar, examinez la gemme bleue.

Emplacement #2 : À votre arrivée sur la jetée du parc Rosewater, et avant votre rencontre avec Maria, examinez la gemme bleue près des jumelles.

Emplacement #3 : Dès votre arrivée à la jetée du hôtel Lakeview, examinez la gemme bleue juste à côté de votre barque.

Emplacement #4 : Dernière étape pour débloquer cette fin, entrez dans la chambre 312. N’entrez pas la cassette dans le magnétoscope et examinez la gemme bleue.

Admirez ensuite la cinématique de cette fin, ce qui vous donnera par la même occasion le succès/trophée Argent « Chapeau d’alu ».

Fin « Bonheur » (New Game Plus + Fin inédite)

Cette fin fait partie des deux inédites conçues pour ce remake. Elle n’est accessible qu’en New Game Plus et nécessite la récupération de deux objets. Voici lesquels :

La clé rouillée. Au lieu d’aller au Motel Jacks avec Maria, partez à l’ouest et pénétrez à l’intérieur du Bowling de Pete. Derrière le comptoir dans la salle des pistes de bowling, vous verrez un petit coffre-fort. Entrez la combinaison 1887 pour l’ouvrir et récupérer la clé rouillée.

Le petit coffre. Rendez-vous dans le jardin au rez-de-chaussée de l’hôpital de Brookhaven, par lequel vous passez pour résoudre le puzzle de la piscine. Un petit cabanon se trouve dans le coin nord-ouest du jardin. Passez à travers l’ouverture au niveau du sol et faites attention au mannequin caché à l’intérieur. Vous verrez ensuite le petit coffre sur un banc.

Combinez ensuite la clé rouillée et le petit coffre pour obtenir la boisson Claudia blanche. Attendez ensuite d’être dans la chambre 312 de l’hôtel Lakeview puis allez dans l’inventaire. Choisissez « Utiliser » sur la Claudia blanche pour la boire.

Insérez ensuite la cassette dans le magnétoscope pour assister à cette fin inédite.

Fin « Tranquillité » (New Game Plus + Fin inédite)

Cette fin fait partie des deux inédites conçues pour ce remake. Elle n’est accessible qu’en New Game Plus et uniquement après avoir obtenu la fin « Dans l’eau ». Vous devrez d’abord trouver la clé de la tristesse, avant de l’utiliser sur un coffre vers la fin du jeu. Voici comment procéder :

Récupérer la tronçonneuse. Comme expliqué dans l’article du succès/trophées Âme de bûcheron, ramassez l’engin quand vous aurez quitté le cimetière après le tout premier dialogue avec Angela. La tronçonneuse se trouvera au niveau du ranch, plantée dans un tas de bois sur la droite.

Récupérer la clé de la tristesse. Un peu plus loin, et après le flash du passé #1, vous passerez dans un petit tunnel. Sur la gauche, en sortant, vous remarquerez la présence d’une voiture verte. Faites-en le tour et brisez la vitre arrière droite grâce à la tronçonneuse. Vous pourrez ensuite récupérez la clé de la tristesse posée sur le siège.

Maintenant que vous avez la clé, direction l’hôtel Lakeview, version Autre monde. Lorsque vous serez dans cette version rouillée et délabrée de l’hôtel, vous finirez par atteindre le rez-de-chaussée. Non loin des ennemis qui finissent par mourir tout seul, entrez à l’intérieur du bureau du directeur. Dans le coin sud-ouest de la pièce, vous verrez un coffre au niveau du sol.

Utilisez la clé sur le verrou de gauche puis entrez la combinaison 314 :

Tournez vers la droite jusqu’à 3 et validez

Tournez vers la gauche jusqu’à 1 et validez

Tournez vers la droite jusqu’à 4 et validez

Vous obtiendrez alors la carte postale de Toluca. Examinez-la depuis l’inventaire puis terminez le jeu pour assister à cette fin inédite.

N’hésitez pas à aller consulter notre guide complet pour tout savoir sur Silent Hill 2 Remake et y retrouver d’autres astuces.