Silent Hill 2 Remake est une revisite du titre original et fait l’objet de multiples modifications, plus ou moins majeures. Cela concerne notamment la manière de progresser dans les rues de Silent Hill et ses bâtiments, ou encore les interactions réalisables par James. Les flashs du passé constituent un des symboles de ces changements, et sont à retrouver dans le décor. Dans cet article, nous vous indiquons où les trouver.