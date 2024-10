Pourquoi récupérer les documents ?

Dans Silent Hill 2 Remake, beaucoup de documents sont éparpillés ici et là. Si certains sont indispensables pour apprendre une combinaison de coffre ou pour quelque utilité concrète que ce soit, d’autres sont un peu plus implicites mais donnent des indices sur la marche à suivre. Enfin, il peut s’agir tout simplement de notes témoignant de la folie ou de la maladie de celles et ceux qui les ont écrites, ou encore de textes dépeignant le lore de Silent Hill.

Où trouver les documents de Silent Hill 2 Remake ?

Tous les documents de Silent Hill 2 Remake sont à retrouver ci-dessous, classés par zones et dans l’ordre de leur obtention. Notez que les rues et petits bâtiments explorables de Silent Hill ne sont pas forcément visités dans le même ordre par tout le monde. Celui-ci peut donc varier d’un joueur ou une joueuse à un ou une autre. Idem concernant les résidences et autres « donjons ». En réunissant les 68 documents du jeu au cours d’une même partie, vous obtiendrez le succès/trophée Argent « Archiviste ».

Attention également, le jeu étant très linéaire, il n’est pas toujours possible de revenir en arrière, passé certains points dans la progression des donjons ou de South Vale. Vérifiez donc de n’avoir rien oublié avant d’aller vers un objectif principal. Aussi permettez-vous plusieurs sauvegardes sur différents slots pour vous éviter les mauvaises surprises.

South Vale (Est)

Message de chez la fleuriste

Emplacement : Au moment d’entrer pour la première fois dans la ville, James va récupérer la Carte de l’est de South Vale. Ensuite, allez tout droit pour arriver au niveau d’une boutique de fleurs. Entrez et vous trouverez le message sur le comptoir.

Boîte d’allumettes

Emplacement : Après être sorti de la maison où vous avez battu votre premier ennemi, avancez vers le sud sur Martin St pour tomber sur un cadavre. La boîte d’allumettes est à côté de lui.

Message de Martin Street

Emplacement : À peine quelques pas après avoir ramassé la boîte d’allumettes, vous trouverez le message au sol.

Message du Big Jay’s

Emplacement : Au carrefour de Neely St et Katz St vous trouverez le restaurant Big Jay’s. Allez à l’intérieur par la porte d’entrée côté ouest et vous verrez le message posé sur une table.

Message du disquaire

Emplacement : Près de l’impasse au nord de Neely’s St, vous trouverez la boutique de vinyles Groovy Music. Entrez et, à gauche, sur le comptoir, vous verrez le message. Faites attention aux deux créatures cachées à l’intérieur.

Prospectus du Texan Café

Emplacement : Face à la résidence Wood Side, à l’ouest de Katz St, jetez un œil à gauche de la porte d’entrée. Vous verrez le prospectus collé à un panneau.

Message de la barrière

Emplacement : Devant l’impasse ouest de Katz St, vous verrez le message au sol, à côté du cadavre d’une créature. Attention en ramassant la note : la créature va se relever.

Message du Neely’s Bar

Emplacement : À l’intérieur du Neely’s Bar, et juste à côté du point de sauvegarde, vous verrez le message sur le comptoir.

Message de Sanders Street

Emplacement : Au sud de Sanders Street, vous verrez un camion. Sur le côté droit du véhicule, vous verrez la note au sol. Faites attention à la créature rampante qui surgira de dessous le véhicule.

Message au sujet d’un code

Emplacement : Juste à côté du message précédent, vous trouverez cette deuxième note. Ce message est lié au clavier à code de Grand Market.

Vieille carte

Emplacement : Près de l’impasse ouest sur Sault St, vous verrez un cadavre au sol. La vieille carte se trouve à côté de celui-ci.

Message de Saul Street #1

Emplacement : Le message se trouve juste à côté de la vieille carte, au sol.

Message de Saul Street #2

Emplacement : Le message se trouve juste après le message de Saul Street #1, au sol, en avançant vers la caravane. Attention à la créature qui surgit d’un recoin.

Message de Saul Street #3

Emplacement : Le message se trouve juste après le message de Saul Street #2, au sol, en avançant vers la caravane.

Message de la caravane

Emplacement : Au bout du petit chemin de messages de Saul Street, entrez dans la caravane pour ramasser le message posé sur une table à droite.

Court message

Emplacement : Le message se trouve au rez-de-chaussée de la résidence de Saul Street, au sud ouest du quartier. Entrez à l’intérieur et avancez dans le couloir jusqu’à voir une ouverture sur la droite. Poussez le meuble et continuez pour vous retrouver dans le bureau du réceptionniste. Le court message est posé sur la table.

Message d’un locataire

Emplacement : Au premier étage de la résidence Saul Street, il y a une trappe au sol menant à l’appartement 7. Rampez et, une fois dans l’appart’, vous verrez le message posé sur une table.

Lettre de l’arrière-salle

Emplacement : Après avoir passé la porte grâce à la clé du Neely’s Bar récupérée dans le jukebox, passez par l’ouverture en haut du mur. De l’autre côté, avancez un peu et vous tomberez sur la lettre, posée sur une table.

Résidence Wood Side

Message administratif

Emplacement : Au rez-de-chaussée, sur la gauche en faisant face à l’accueil, allez fouillez les casiers près des escaliers. Vous y trouverez le message administratif.

Message étrange

Emplacement : Au troisième étage de la résidence, vous ferez face à deux mannequins dans l’appartement 309. Au lieu de se faufiler à travers la fissure du mur près du deuxième mannequin, allez au bout du couloir et passez dans le trou béant sur le mur de gauche pour atteindre le fond de l’appartement 310. Approchez-vous du bureau et ouvrez le tiroir de gauche. Le message sera à l’intérieur.

Message sinistre

Emplacement : Au troisième étage de la résidence, et peu de temps après la récupération du message précédent, vous pénétrerez dans l’appartement 312 depuis un balcon. En vous approchant de la porte de l’appartement, un mannequin va surgir. Tuez-le et récupérez le message sur le mur à gauche de la porte.

South Vale (Ouest)

Message sanglant

Emplacement : Désormais en compagnie de Maria, celle-ci vous invite à passer par un motel. Allez plutôt tout au bout de Nathan Ave, au nord-ouest du quartier, jusqu’à atteindre la fin de la route. Un cadavre est au sol, à côté duquel se trouve le message.

Message de la réception

Emplacement : Arrivé au Motel Jacks, entrez dans le bureau de l’accueil. Sur le mur, récupérez le message, indiquant notamment où trouver la combinaison du coffre situé à côté.

Message de la boîte à outils

Emplacement : Ce message contient la combinaison du coffre de l’accueil. Passez par l’appartement 108 puis cassez le mur pour rejoindre l’appartement 107 et ainsi récupérer le message sur une table.

Hôpital de Brookhaven

Message d’infirmière

Emplacement : Le message se trouve au rez-de-chaussée, dans un bureau entre la salle d’examen 3 et 2 rez-de-chaussée. Brisez la vitre de la salle d’examen 3 pour entrer à l’intérieur et passez la porte de droite. Ouvrez le tiroir pour y récupérer le message d’infirmière, utile pour connaître la combinaison du clavier à code de l’accueil.

Message à propos du vestiaire

Emplacement : Ce message se situe dans le bureau de la réception du rez-de-chaussée, collé sur un panneau d’affichage.

Message du personnel

Emplacement : Au 1er étage de l’hôpital, juste à côté du clavier à code menant au débarras, vous trouverez la note collée à la vitre du poste infirmier.

Transcription d’entretien

Emplacement : Au 1er étage de l’hôpital, pénétrez dans la salle C1, près du bureau du directeur. Examinez l’affiche au mur pour récupérer la note.

Fiche d’évaluation, patient n°0050

Emplacement : Vous trouverez la note dans le bureau du directeur, au 1er étage, sur la droite quand vous entrez.

Fiche d’évaluation, patient n°0090

Emplacement : Vous trouverez la note dans le bureau du directeur, au 1er étage, sur la droite quand vous entrez.

Fiche d’évaluation, patiente n°0130

Emplacement : Vous trouverez la note dans le bureau du directeur, au 1er étage, sur la droite quand vous entrez.

Message griffonné

Emplacement : Une fois tombé dans les archives médicales et le bracelet marqué récupéré, tuez le mannequin caché tout près et ramassez la note au sol.

Message sur radiographie

Emplacement : Au 2e étage de l’hôpital, vous trouverez le message sur une table de la salle de radiologie.

Message sur la combinaison d’un clavier à code

Emplacement : Au rez-de-chaussée, après avoir déverrouillé l’accès à la cour intérieure, vous trouverez ce message dans la salle des médecins, sur le panneau d’affichage. La combinaison indiquée est liée au clavier à code du débarras du 1er étage.

Message de la salle de soins

Emplacement : Après avoir entré la bonne combinaison du clavier à code du débarras du 1er étage, vous trouverez la note sur un banc dans la salle de soins, où grouillent des insectes.

Message du coffre

Emplacement : Le document se récupère à l’intérieur du coffre du bureau du directeur, une fois l’énigme résolue.

Page de journal intime

Emplacement : Vous tomberez automatiquement sur cette page en passant la double porte sur le toit. Surtout, ramassez-la avant de ressortir de la pièce.

Hôpital de Brookhaven – Autre monde

Fiche d’évaluation, patient n°3141

Emplacement : Dès votre arrivée dans l’Autre monde, franchissez la première porte pour rejoindre la salle commune. Vous verrez le message posé sur un fauteuil roulant.

La procédure

Emplacement : Le message se trouve sur la table de la salle de la radiologie, au 2e étage.

Message de patient

Emplacement : La note se trouve dans la salle d’observation du 1er étage, sur un lit.

Gribouillis dément

Emplacement : Lorsque vous entrez dans le bureau du directeur, regardez sur la droite pour apercevoir la note.

Message d’une infirmière

Emplacement : Après avoir grimpé à l’échelle du bureau du directeur, vous arrivez au 2e étage dans la salle I7 dans laquelle se trouve le brancard de soin. Vous trouverez la note sur une table.

Message du directeur

Emplacement : Après avoir redémarré le générateur au 2e étage, passez via l’ouverture au sol pour arriver dans les toilettes. Par terre, vous verrez la note.

Page de calendrier

Emplacement : Dans la salle M2, que vous rejoignez en cassant le mur depuis la salle M3, examinez le livre au sol pour récupérer la page. Elle vous servira à la résolution du cadenas à code de la boîte enchaînée.

Avertissement perturbé

Emplacement : Juste après la récupération de l’anneau en étain, vous trouverez le papier sur un banc, dans les vestiaires.

Message menaçant

Emplacement : Dès que vous aurez passez la dame de la porte, vous verrez le message au sol, en descendant les escaliers.

South Vale – Autre monde

Message sur une carte

Emplacement : En sortant du tunnel où se trouvent les deux créatures suspendues sous vous pied, vous arriverez à une caravane où vous pourrez sauvegarder. Entrez à l’intérieur et ramassez le message posé sur la droite.

Lettre

Emplacement : Arrivé au repère « LETTRE ET CLÉ PLATE » indiqué sur votre carte, vous entendrez un téléphone sonner. Répondez et vous obtiendrez automatiquement la lettre.

Prison de Toluca

Avertissement armoire à fusils

Emplacement : Dans la salle de sauvegarde au rez-de-chaussée de la prison, et à côté de l’armoire à fusils, vous trouverez le papier posé sur un meuble.

Photo de famille

Emplacement : Dans la zone Couloir de la mort de la section Serpent de la prison, vous trouverez la photo sur le lit de la cellule E4.

Lettre de gardien

Emplacement : Arrivé au 1er étage de la prison après avoir passé la porte du Bœuf sans cornes, continuez droit devant vous et vous remarquerez un papier au niveau du mur sur la gauche.

Message menaçant

Emplacement : Dans la cellule D5 du 1er étage de la prison, vous trouverez la note collée au mur.

Message paranoïaque

Emplacement : Après avoir utilisé la clé-surin sur la porte de la cellule C4 du 1er étage, rampez au niveau de l’ouverture et ramassez le message de l’autre côté, posé sur un tuyau.

Message froissé

Emplacement : Sur votre route pour rejoindre les douches du 1er étage de la prison, vous passerez par les vestiaires. Vous trouverez le message sur un banc au centre de la pièce.

Lettre de prisonnier

Emplacement : Dans la Section Sanglier, allez au fond de la salle des visites. Faites attention au cracheur corrompu qui va venir vous embêter. Vous trouverez la lettre collée à une vitre.

Compte-rendu inachevé

Emplacement : Dans la Section Sanglier, au fond de l’infirmerie, vous trouverez la note sur un bureau en face de celui où vous récupérez la clé de l’étage supérieur.

Confession

Emplacement : La note est dans la cellule F6 de la Section Colombe. Il va d’abord falloir déverrouiller la porte F6. Pour ce faire, allez devant la cellule F15 et rampez à travers trou en face. Là, vous pourrez ouvrir la cellule en cliquant sur le panneau.

Hôtel Lakeview

Message de la réception

Emplacement : À côté du point de sauvegarde de la réception, vous trouverez le message sur le bureau.

Message des objets trouvés

Emplacement : Dans le Café Toluca, au rez-de-chaussée, observez le mur fissuré et brisez-le. Passez de l’autre côté et vous serez dans la pièces des objets trouvés. Vous trouverez la note sur une étagère.

Message n°1 de l’équipe de nettoyage

Emplacement : Au sous-sol, vous trouverez la note sur une table dans la buanderie.

Lettre de Laura

Emplacement : Vous l’obtiendrez automatiquement après avoir vu la cinématique entre Laura et James dans le restaurant Lake Shore du rez-de-chaussée.

Photo n°1

Emplacement : Après avoir réussi l’énigme de la bibliothèque, vous pénétrez dans la chambre 205. La photo est sur le côté du droit du lit.

Photo n°2

Emplacement : Après avoir réussi l’énigme de la bibliothèque, vous pénétrez dans la chambre 205. La photo est sur le côté gauche du lit.

Photo n°3

Emplacement : Après avoir réussi l’énigme de la bibliothèque, vous pénétrez dans la chambre 205. La photo est présente sur la commode.

Message n°2 de l’équipe de nettoyage

Emplacement : Au 2e étage, entrez dans la salle de conférence. Allez vers la cheminée pour récupérer la note collée dessus.

Message n°3 de l’équipe de nettoyage

Emplacement : Au rez-de-chaussée, pénétrez dans la chambre 107 et vous trouverez la note posée sur une table au milieu de la pièce. Vous aurez besoin de la clé de la chambre 107, que vous obtiendrez en même temps que le message n°2 de l’équipe de nettoyage. Les deux objets se trouvent dans la salle de conférence au 2e étage.

Message avec code

Emplacement : Au sous-sol de l’hôtel, dans le bureau du directeur, résolvez l’énigme de la boîte de gemmes. Vous obtiendrez en récompense le message indiquant la combinaison du coffre.

Hôtel Lakeview – Autre monde

Message brûlé

Emplacement : Vous trouverez la dernière note du jeu dans le sous-sol de l’hôtel, sur une table du bureau du directeur.

