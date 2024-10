À l’intérieur de la résidence Wood Side de Silent Hill 2 Remake, James va devoir résoudre une énigme pour obtenir la clé de l’appartement 201 et ainsi continuer son aventure. Cette énigme se trouve dans l’arrière-salle de la réception. Il s’agit d’un meuble décoré avec un motif d’arbre et des cavités, dans lequel il va falloir insérer trois pièces et les positionner en fonction de petits textes affichés par le meuble. Voici comment procéder.