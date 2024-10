Guide Silent Hill 2 Remake

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Silent Hill 2 Remake. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici sa sortie et même après le lancement du jeu, donc n’hésitez pas à revenir la consulter régulièrement.

Dans cette section, vous retrouverez toutes les informations liées au jeu. N’hésitez pas à poser vos questions en commentaires afin que nous puissions alimenter la FAQ.

Présentation de Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake est la version revisitée du titre sorti initialement en 2001 sur PS2. Il s’agit donc d’un survival-horror où nous suivons à nouveau James Sunderland à la recherche de sa femme Mary. Décédée il y a trois ans, elle est pourtant l’autrice d’une lettre demandant à James de la rejoindre. Notre homme va donc traverser la mystérieuse ville de Silent Hill ainsi que son brouillard aussi épais qu’énigmatique. James va y rencontrer divers personnages, dont la troublante Maria, qu’il va apprendre à connaître.

Le remake profite d’une refonte graphique et technique sous Unreal Engine 5 ainsi que d’une exploration légèrement plus poussée au sein d’environnements réagencés pour l’occasion. Le titre apporte aussi un système de combat revu, où James peut continuer d’utiliser armes de mêlée et armes à feu face aux nombreuses créatures qui se dresseront sur sa route, tout en bénéficiant désormais d’une esquive. Les ennemis sont d’ailleurs plus féroces et sont capables d’éviter les coups et de contrer.

Enfin, ce remake de Silent Hill 2 reprend les énigmes de l’original en modifiant tout de même leur design. Développé par la Bloober Team et édité par Konami, le jeu propose alors une redécouverte pour les fans et une belle porte d’entrée pour les néophytes.

Faut-il avoir joué à Silent Hill 2 ou au premier pour profiter du remake ?

L’histoire proposée dans Silent Hill 2 Remake est la même que celle de l’original. Elle est donc bien distincte des autres jeux de la licence, et on peut donc tout à fait la découvrir avec cette version de 2024. En revanche, pas mal de petites références, ainsi que tous les éléments de comparaison effectuables entre l’original et le remake, font que ce dernier apporte quand même une saveur supplémentaire auprès des fans.

Y-a-t-il différents modes de difficulté ?

Oui. Silent Hill 2 Remake propose, comme à l’époque, de régler la difficulté des combats : Faible, Standard, ou Élevée. C’est aussi le cas pour les énigmes du jeu.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

Silent Hill 2 Remake double le temps de jeu par rapport au titre original, ce qui nous donne entre 15 et 20h pour terminer l’aventure. En cas d’exploration minutieuse, comptez plutôt autour des 20-25h de jeu. Enfin, si vous cherchez à tout voir et débloquer tous les succès, plusieurs parties seront requises, ce qui porte le total, à la louche, aux environs des 70h.

Y-a-t-il plusieurs fins dans Silent Hill 2 Remake ?

Oui. Comme à l’époque en 2001, Silent Hill 2 version 2024 offre plusieurs fins, ici au nombre de 8. Toutes se déclenchent selon des critères plus ou moins précis, liés à votre façon de jouer et d’interagir avec certains PNJ, ou encore grâce à la récupération d’objets spéciaux.

Y-a-t-il un New Game Plus ?

Oui, à l’image du jeu original, un New Game Plus est disponible dans Silent Hill 2 Remake après avoir terminé l’aventure une première fois, quelle que soit la difficulté. Ce mode permet notamment de récupérer la tronçonneuse, l’arme de mêlée la plus puissante du jeu, ainsi que le déblocage de fins supplémentaires. Aussi, divers filtres graphiques sont ajoutés pour donner d’autres ambiances.

Est-ce que Silent Hill 2 Remake est une exclusivité PS5 ?

À sa sortie le 8 octobre 2024, Silent Hill 2 Remake est disponible sur PC via Steam et en exclusivité console PS5. Cette exclusivité est contractuellement temporaire pendant au moins un an. À partir du 8 octobre 2025, il est donc techniquement possible qu’il puisse débarquer sur d’autres consoles, mais rien n’est garanti.

Silent Hill 2 Remake sera-t-il « PS5 Pro Enhanced » ?

Bien que le titre de Bloober Team et Konami mise notamment sur la qualité graphique et technique, aucun support n’est officiellement prévu à l’heure actuelle. Le titre dispose en tous les cas d’un mode Qualité, favorisant la résolution, et d’un mode Performance, boostant le framerate.

Les différentes éditions de Silent Hill 2 Remake

Silent Hill 2 Remake comporte une édition Standard physique et numérique ainsi qu’une édition Deluxe (uniquement numérique). Divers bonus de précommande sont présents selon le choix de l’édition numérique et de la plateforme.

Edition Standard physique (69,99€)

Le jeu Silent Hill 2 Remake sur Blu-ray

La boîte avec jaquette réversible

Edition Standard numérique (69,99€)

Le jeu Silent Hill 2 Remake

Bonus de précommande Le masque Mira le chien pour James Le masque Robbie le lapin pour James (PS5 uniquement)



Edition Deluxe numérique (79,99€)

Le jeu Silent Hill 2 Remake

L’artbook numérique

La bande-son numérique

Le masque Pyramid Head en boîte à pizza pour James

Bonus de précommande Le masque Mira le chien pour James Le masque Robbie le lapin pour James (PS5 uniquement) Un accès anticipé au jeu dès le 6 octobre



Les configurations sur PC

Configuration minimale conseillée (Low 1080p / 60 FPS ou Medium 1080p / 30 FPS)

Système d’exploitation : Windows 10 x64

Processeur : Intel Core i7-6700K ou AMD Ryzen 5 3600

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti ou AMD Radeon™ RX 5700

DirectX : Version 12

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

Configuration recommandée (Medium 1080p/60 FPS ou High 1080p/30 FPS + 4K affichable avec support DLSS)

Système d’exploitation : Windows 10 x64

Processeur : Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600X

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : NVIDIA® GeForce® 2080RTX ou AMD Radeon™ 6800XT

DirectX : Version 12

Espace disque : 50 GB d’espace disque disponible

