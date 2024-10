Emplacement de la tronçonneuse

Avant de pouvoir mettre la main sur l’appareil, il est obligatoire d’avoir terminé le jeu une première fois et de lancer une nouvelle partie en mode New Game +. Démarrez l’aventure et avancez jusqu’à assister au premier dialogue avec Angela, au cimetière.

Passez ensuite le portail et avancez jusqu’au Silent Hill Ranch pour apercevoir des tas de bois sur la droite. Avancez encore quelques mètres et vous entendrez le bruit d’une tronçonneuse en marche. Celle-ci se trouve justement plantée dans un des tas de bois. Vous n’avez alors plus qu’à la récupérer.

La tronçonneuse est l’arme de mêlée la plus puissante du jeu, bien qu’elle soit un peu moins rapide à utiliser que la planche de bois ou que le tuyau en acier. Vous débloquerez aussi dans le même temps le trophée/succès Âme de bûcheron.

