Konami confirme que Bloober Team travaille sur un remake du premier Silent Hill

Une suite logique pour Bloober Team

L’annonce a d’abord pu prêter à confusion : Konami a dévoilé le logo de la série Silent Hill à l’écran aux côtés de celui de Bloober Team, pour indiquer que le studio travaillait bien sur un autre jeu de la série. Mais si l’on a pu croire dans un premier temps qu’il s’agissait là d’un nouveau jeu, il ne fallait pas aller chercher plus loin que ce qui nous était présenté. Bloober Team est bien en train de développer Silent Hill Remake.

Pour certaines personnes, Bloober Team aurait pu continuer à travailler sur des remakes des épisodes plus récents, mais c’est bien un retour à l’original qui a été choisi. La musique du premier épisode était de toute façon là pour nous donner un indice lors de cette annonce, et toute confusion a été réglée lorsque Konami a officialisé la chose sur les réseaux sociaux en parlant bien d’un remake pour le tout premier Silent Hill.

En revanche, aucune autre image n’a été montrée aujourd’hui et on imagine que le développement n’est encore pas bien avancé, ne serait-ce que parce que Bloober Team doit allouer des ressources dans la dernière ligne droite de la production de Cronos: The New Dawn. Au moins, on sait que Silent Hill Remake arrive et que l’équipe devrait viser le même niveau de qualité que pour le deuxième épisode de la saga.