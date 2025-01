Silent Hill 2 Remake continue de se vendre et atteint les 2 millions de copies écoulées

La licence est définitivement relancée

Les fêtes de fin d’années ont certainement contribué à ce que Silent Hill 2 Remake doubla la mise. Quelques mois après son lancement, le jeu de Konami affiche fièrement ses 2 millions d’unités vendues à travers le monde, en prenant en compte la version Steam et celle lancée sur PlayStation 5.

Un beau score pour Konami, qui n’a plus l’habitude d’une telle réussite sur le marché du PC et des consoles aujourd’hui. Cela montre également qu’il y a bien un public pour la licence Silent Hill aujourd’hui, qui préfère ce genre de projets plutôt que ceux comme Silent Hill: Ascension. De quoi donner confiance à l’éditeur qui avait déjà lancé la machine pour d’autres jeux issus de cette licence, à l’image de Silent Hill f et Silent Hill Townfall dont on est toujours sans nouvelles depuis des mois maintenant.

