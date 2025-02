Quantic Dream assure qu’il est hors de danger et qu’il n’est pas concerné par les coupes chez NetEase

Après Silent Hill 2 Remake, Konami et Bloober Team vont travailler ensemble sur un autre jeu

Assassin’s Creed Shadows : Ubisoft reconnaît l’existence des fuites et promet l’arrivée de correctifs pour le lancement

DON’T NOD éditera The Lonesome Guild, un action-RPG tout mignon prévu pour cet automne

Warner Bros prépare les premiers jeux du DCU, James Gunn discute avec Rocksteady et NetherRealm

Tekken 8 démarre sa saison 2 avec Anna Williams et dépasse les 3 millions de copies vendues

Lies of P: Overture : Le DLC et préquelle des aventures du jeune pantin s’affiche dans un story trailer

