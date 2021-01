Epistrophy | Cyberpunk 2077

Après avoir terminé les deux quêtes annexes « Human nature » et « Mise au point » liées dans Cyberpunk 2077, vous passez automatiquement à la prochaine mission de cette série de quêtes majeures avec la quête annexe fil rouge « Epistrophy » qui vous demandera de vous déplacer dans toute la ville pour récupérer des taxis fous à ramener au QG de la société.

Condition de déblocage : Terminer la mission annexe associée « Mise au point » et rejoindre la salle de contrôle.

Suivre le drone de Delamain

Une fois que Delamain vous demande de suivre son drone, vous entrez dans un garage puis dans une salle de contrôle. Là vous attend une boite contenant un scanner appartement à la société de taxis.

Prendre l’appareil et quitter le garage

Prenez le scanner dans la boite avant de quitter le garage. Une fois ce scanner en poche, vous devrez localiser et ramener au garage 7 taxis de la compagnie qui se sont perdus dans toute la ville, pour gagner une récompense. Nous allons vous aider à les localiser pour faciliter votre progression. A noter que chaque taxi à retrouver se présente dans une mission différente pour pouvoir les effectuer lorsque bon vous semblera.

A savoir que dès que vous approcherez de la zone concernée par un taxi égaré, le scanner se mettra en route et vous demandera de vous rapprocher afin que la connexion s’établisse entre vous et le taxi pour leur demander de rentrer à bon port. Nous vous conseillons de terminer par celui de North Oak qui vous ramènera au QG de Delamain et ainsi plus rapidement clôturer la mission.

Retrouver les 7 taxis de Delamain

Wellsprings

S’approcher de la Delamain

Vous commencez fort puisque le taxi en question n’est autre que celui qui a envoyé votre voiture en réparation dans la mission « Human nature ». Suivez les marqueurs jusqu’à tomber sur le taxi en question. Il se trouve à proximité du voyage rapide « Parque del mar » sur la route bordant l’eau dans le quartier de Heywood.

Rester à proximité de la Delamain

Une fois que vous avez trouvé le taxi, vous vous rendrez vite compte qu’il devient agressif. Il va falloir jouer de votre violence également pour le désactiver.

Endommager la voiture de Delamain pour la désactiver

Pour cela, munissez-vous d’une voiture également et foncez dans le tas pour lui infliger un maximum de dégâts. Ou alors, tirez-lui dessus en fusil ou à coup de grenades. Evitez par contre d’infliger des dégâts à d’autres véhicules ou à des passants sous peine de vous attirer les foudres du NCPD.

Parler à Delamain

Une fois le taxi calmé et hors d’état de nuire, parlez avec Delamain pour récupérer votre récompense (des eddies, de l’expérience et des points de réputation).

Badlands

S’approcher de la Delamain

Le taxi perdu en question se trouve au sein de la décharge immense située au début des Badlands – Red Peaks, en périphérie de la ville (sud-est). Vous le trouverez seul au milieu de déchets divers (tâche plus claire au centre de l’image) et vous attendra pour que vous le scanniez et démarriez une conversation étrange avec lui.

Monter dans le taxi

Une fois que vous aurez scanné le taxi, celui-ci prendra contact avec vous et semblera connaître beaucoup de renseignements vous concernant. Il vous invite à vous asseoir sur son siège pour discuter un peu.

Parler au Delamain défaillant

Il vous faudra choisir des lignes de dialogues sans grande conséquence quelque soit votre choix pour progresser dans la mission et attendre que le taxi vous salue et vous demande de sortir.

Descendre du taxi / Parler à Delamain

Une fois le taxi ramené à la raison et en dehors de celui-ci, répondez à l’appel de Delamain pour obtenir votre récompense et poursuivre votre aventure.

Le Glen

S’approcher de la Delamain

Le taxi suivant se trouve dans le quartier de Heywood – Le Glen, sur une route longeant la rivière. Vous allez devoir communiquer avec un taxi déprimé qui n’a qu’une envie : en finir.

Rester à portée de signal

Une fois le taxi scanné, vous devrez éviter qu’il ne se suicide en se jetant dans la rivière. Poursuivez la conversation en usant de votre bienveillance pour convaincre le taxi que la vie mérite d’être vécue.

Parler à Delamain

A noter que convaincre le taxi que sa vie n’est pas terminée n’est pas la seule solution pour clôturer cette mission, puisque vous pouvez également utiliser la force et foncer avec un autre véhicule sur la voiture pour qu’elle tombe en contrebas dans la rivière. Delamain vous appelera ensuite (quelque soit votre choix) pour vous transférer votre récompense.

Northside

Trouver la Delamain cachée

Le taxi que vous devez trouver ce coup-ci ne sera pas situé précisément sur la carte. Vous le trouverez caché derrière un bâtiment dans une petite ruelle proche du voyage rapide « Longshore Nord » dans le quartier de Watson – Northside. Une fois le contact établi, celui-ci vous fuira et s’engagera alors une course-poursuite. Equipez-vous d’une voiture ou d’une moto pour le suivre.

Suivre le taxi Delamain jusqu’à ce qu’il s’arrête

Vous devrez suivre le taxi dans les rues et garages qu’il traversera jusqu’à ce qu’il s’encastre dans des ordures et s’immobilise.

Parler à Delamain

Vous recevrez alors un appel de Delamain pour transmettant votre récompense pour le travail accompli.

Coastview

S’approcher de la Delamain / Rester à portée du signal

Vous trouverez le taxi stationné près du stade de Coast View dans le quartier de Pacifica. Une fois le contact établi, vous devrez le suivre pour garder le scanner actif. Vous vous rendrez vite compte que le taxi vous conduit dans un guet-apens où vous attendent des gardes très armés.

Vaincre les gardes

Une dizaine de gardes vous attendent pour vous faire la peau. Protégez-vous un maximum derrière des voitures ou des pré-fabriqués pour en venir à bout à coup de grenades et autres fusils d’assaut.

Parler au Delamain défaillant

Une fois tous les gardes éliminés, il vous faudra tenter de convaincre le taxi très remonté de rendre au bercail.

Parler à Delamain

Une fois le taxi parti en direction du QG de Delamain, celui-ci vous appelle et vous fait virer votre récompense pécuniaire.

Rancho Coronado

S’approcher de la Delamain

Parmi les taxis un peu timbrés sur les bord, celui-ci ne sera pas mal du tout. En effet, le taxi se plaint des flamands roses qui ne font qu’hurler dans son voisinage. Une fois la surprise passée, vous vous rendrez compte que ces flamands roses sont plutôt inoffensifs. Le taxi se trouve dans le quartier de Santo Domingo – Rancho Coronado. Vous le trouverez dans une zone résidentielle, garé près d’une antenne relai.

Rester à portée du signal

Une fois qu’il vous a repéré, le taxi se met à conduire de manière totalement désorganisée. Il vous faudra tenter de le suivre tandis qu’il fait des tours de quartier. Il vous contactera pour vous expliquer ses raisons.

Détruire les flamands roses (/8)

Vous apprendrez alors que le taxi ne peut vivre avec les flamands roses qui crient en permanence. Même si vous ne comprenez pas les raison de sa peur, vous devrez en éliminer 8 dans les parages pour convaincre le taxi. Vous trouverez ces statuettes de flamands roses disséminées dans 3 jardins proches de votre position. Nous vous conseillons de les détruire à coup de poings par exemple pour éviter d’attirer l’attention des policiers.

Parler à Delamain

Une fois les 8 flamands détruits, le taxi retrouvera la raison et acceptera de retourner d’où il vient. Vous recevrez alors un appel de Delamain pour vous féliciter et vous transmettre une partie de votre récompense (680 €$).

North Oak

S’approcher de la Delamain

Nous vous conseillons de terminer par ce taxi pour gagner du temps ensuite. La voiture se trouve dans le quartier de Westbrook, au niveau du seul gros rond-point situé devant l’énorme panneau North Oak en bas de la colline. Le taxi fait le tour en continu de ce fameux rond point.

Rester à proximité de la Delamain

Une fois le taxi repéré, il vous faudra le ferrer avec votre scanner. Attendez ensuite que la voiture s’immobilise puis montez à l’intérieur.

Ramener (tranquillement) le taxi au QG de Delamain

Vous vous rendrez compte que le taxi est terrifié. Il vous faudra le rassurer avant de pouvoir prendre les commandes et ainsi le ramener à bon port en faisant gaffe à ne rien percuter. Parfois, la voiture ralentira ou s’arrêtera par peur, patientez avant de poursuivre.

Sortir de la voiture

Une fois le taxi déposé à bon port, sortez de la voiture et parlez à Delamain pour toucher votre récompense.

Retourner au QG de Delamain

Une fois tous les taxis désactivés ou ramenés au garage de la société Delamain, retournez vous-même là-bas pour mettre un terme à la mission annexe « Epistrophy ». Si vous avez terminé par le taxi de North Oak, vous êtes déjà sur place. Rentrez dans le QG pour placer le scanner dans la boîte et ainsi récupérer votre récompense et toute la gratitude de Delamain.

Il vous faudra attendre au moins 48h pour passer à l’ultime mission de cette série nommée « Don’t lose your mind ». Retrouvez tous nos guides dédiés à l’univers de Cyberpunk 2077 en visitant notre guide complet dédié.