Shoot to thrill | Cyberpunk 2077

Alors que votre rencontre avec Johnny Silverhand vous aura complètement retourné lors de la mission « Playing for time », de multiples missions annexes se débloqueront dès lors. L’une d’elles, « Shoot to thrill », vous permettra de faire vos preuves dans le tir en vous mesurant à d’autres dans un stand de tir. C’est une mission possédant deux fins différentes et donc deux récompenses différentes. Suivez notre guide pour maximiser vos chances.

Condition de déblocage : Terminer la mission principale « Playing for time ».

Récompense : Pistolet épique M-10AF Lexington et 500 Eddies (€$) au maximum ou 99€$.

Une fois la mission principale achevée et au bout d’un moment de jeu supplémentaire, vous recevrez un coup de fil de Wilson, votre mercenaire en armes préféré au sein de votre immeuble. Rejoignez-le là bas et une fois la discussion terminée, vous devrez le suivre jusqu’au stand de tir.

ATTENTION : Faites une sauvegarde avant de commencer pour pouvoir recommencer si besoin, la mission se clôturera définitivement quelque soit le verdict.

Aller au stand de tir de Wilson

Une fois sur place, engagez la conversion avec le vendeur d’armes pour apprendre le but de cette mission. Puis placez-vous au niveau du stand n°4 et écoutez-le.

Ecouter les instructions de Wilson

Nous vous conseillons de vous munir d’une arme de poing pour procéder à cette épreuve, avec un bon chargeur et d’une excellente capacité de tir pour abattre le plus de cibles possibles. Faites absolument le plein de cartouches pour éviter de vous faire avoir par un chargeur vide. Vous aurez au maximum 5 adversaires. Une arme semble toute choisie cependant, la Lizzie, que vous trouverez dans le bar Le Lizzie’s sur une table. En effet, elle tire plusieurs balles en même temps vous permettant de marquer plusieurs points d’un coup.

Tirer sur les cibles

Le but étant bien entendu de détruire le plus de cibles présentes pour augmenter votre score. Sachez que tous les coups sont permis et même de tirer sur des cibles ne se trouvant pas sur votre ligne dédiée. Le score maximal est de 100 cibles atteintes. Il vous faudra marquer au moins 40 points pour remporter le concours tout en sachant que chaque cible peut être atteinte plusieurs fois durant son affichage devant vous, marquant autant de points.

Récupérer votre récompense auprès de Wilson

Une fois votre épreuve terminée, retrouvez voir Wilson et engagez la conversation. Deux options s’offrent alors à vous :

Si vous avez terminé au moins 2ème ou 3ème du concours, vous ne gagnerez que 99€$ pour avoir participé.

Si vous terminez 1er du concours, vous gagnez 500 €$ et le pistolet épique M-10AF Lexington.

Si vous avez fini plus loin dans le classement, vous n’aurez que vos yeux pour pleurer (voir ci-dessous).

La quête « Shoot to thrill » s’achève ainsi quelque soit sa conclusion. Vous pouvez aussi recharger votre sauvegarde si vous n’avez pas gagné le concours pour tenter de finir premier.

