Si vous n’avez pas opté pour Gosse des Rues ou Corpo dans Cyberpunk 2077, vous êtes donc partie sur l’origine « Nomade« . Chaque parcours ayant une introduction différente, on vous présente donc la mission de départ en optant pour nomade. Histoire surtout de vous faire une idée des différences.

Tout sur le nomade

Tout comme les autres chapitres introductifs, on commence devant un miroir. Vous pourrez alors enlever votre écusson, chose que vous devrez faire pour poursuivre. Une fois que vous pouvez vous déplacer, allez voir le mécano, qui semble galérer avec votre véhicule.

Vous aurez alors à choisir ce que vous faîtes sur le véhicule, entre répondre Je réfléchis (ce qui n’aura aucune incidence) ou alors Connecter les fils – Je vais contourner le couplage, ce qui permettra de continuer.

Quand c’est fait, rentrez dans votre véhicule, en interagissant avec la portière gauche. Vous devez faire Allumer le moteur plusieurs fois de suite pour que le véhicule se mette en route. Connectez-vous ensuite à la radio. Un shérif va alors arriver dans le garage et vous rangerez votre radio.

Quelque peu agressif, le shérif vous posera quelques questions. Peu importe vos réponses, le dénouement sera le même. Vous pouvez donc vous chauffer un peu avec lui si vous le souhaitez. Après la discussion, vous pourrez donc prendre la route.

Rien de bien compliqué, vous êtes sur une séquence volant en main : les commandes sont habituelles, avec R2/RT pour accélérer et L2/LT pour freiner. Vous pouvez aussi switcher de caméra. Rendez-vous maintenant à l’objectif sur votre mini-map, la tour radio.

Direction tour radio

Une fois à l’emplacement indiqué, sortez de votre véhicule puis dirigez-vous au portique. Tentez une première fois puis recommencer l’action pour défoncer le portail. Montez tout en haut : aucune difficulté. Puis connectez votre radio directement à la station radio. On vous expliquera que votre contact vous attend dans une caravane.

Là, il vous suffit de redescendre en prenant le même chemin que vous avez pris pour monter. Remontez dans votre caisse et vous aurez droit à un nouvel objectif sur votre mini-map. Vous savez quoi ? Eh bien, il suffit de le suivre.

Le rendez-vous est situé à un peu plus de 800 mètres. Vous pourrez rapidement rejoindre la route. Puis, arrivé à destination, sortez du véhicule et rentrez dans le mobil-home. Vous pouvez ramasser quelques ressources au passage sur votre droite.

Mais l’objectif, c’est Jackie : parlez donc à votre contact pour lancer la discussion. Présentez-vous mutuellement puis une fois que c’est fait, demandez-lui de l’aide pour charger. Sortez, attendez votre nouveau copain, ouvrez-lui le coffre et montez prendre le volant.

Les ennuis commencent

Encore une fois, suivez l’objectif. Vous arriverez au poste de contrôle. Une fois que vous y êtes, descendez du véhicule, prenez la porte puis rentrez pour le contrôle. A l’accueil, vous serez obligé de déposer votre arme. Entrez ensuite dans le bureau numéro 2 où vous aurez un échange avec un agent : C’est un contrôle de Routine / Je connais le topo. Dans les deux cas, vous devrez tendre les papiers.

Tournez la discussion avec lui pour le soudoyer. Peu importe vos choix, vous arriverez à cette conclusion. N’oubliez pas votre arme en partant puis remontez dans le véhicule, cette fois-ci en tant que passager.

Peu de temps après avoir repris la route, vous serez poursuivi. Une course-poursuite s’engage, et vous devrez repousser vos assaillants. Tirez dans la tête de vos adversaires ou faites exploser les véhicules. A chaque pause, pensez à bien recharger pour être prêt pour la prochaine salve.

Une fois que la course-poursuite est terminée, Jackie se dirigera dans un garage. Sortez du véhicule et poursuivez la discussion avec lui. Vous pourrez lui demander « Tu me paies les frais de transport » ou encore « Je pourrais te poser la même question ». Les réponses sont différentes, et au final il vous proposera d’ouvrir la caisse. Acceptez pour découvrir son contenu et terminer la mission.

