Maintenant que V est remis à neuf avec de nouveaux implants cybernétiques après avoir effectué un petit tour chez le charcudoc Viktor, il peut aller effectuer sa prochaine mission dans Cyberpunk 2077, qui n’est autre que le rendez-vous à couteaux tirés avec Dex, le fixer.

Rejoindre Dex

Commencez par sortir de chez Viktor pour retrouver Jackie en compagnie de Misty dans l’arrière-boutique. Jackie vous indiquera alors que Dex veut rencontrer V en personne, et que ce dernier attend notre protagoniste pour un petit tête à tête dans sa voiture.

Suivez alors le chemin indiqué sur votre carte pour accéder à la ruelle où vous attend la voiture de Dex, puis montez à l’intérieur.

Dex vous fera ensuite un long speech sur la ville et les fixers avant de s’intéresser à la mission qu’il veut vous confier. Ici, avoir choisi l’origine Corpo ouvrira de nouvelles possibilités de dialogue sur la cliente de la mission. Si vous avez choisi ce point de départ, n’hésitez pas à à creuser via ces options de dialogue pour en apprendre plus sur cette mystérieuse femme.

Une fois le briefing terminé, vous aurez alors accès à un choix entre deux missions, à savoir :

« Rendons d’abord visite au Maelstrom »

« Commençons par la cliente »

Vous effectuerez les deux, mais vous pourrez décider dans quelle ordre. En choisissant d’aller parler à la cliente tout d’abord, vous aurez accès à la mission « Le renseignement », tandis que le second choix vous conduira à la mission « La collecte ». Cela change l’ordre mais le dénouement sera le même.

