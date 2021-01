Mise au point – Cyberpunk 2077

Certaines quêtes annexes sont associées et s’enchaînent dans Cyberpunk 2077. C’est le cas des quêtes « Human nature », « Mise au point », « Epistrophy » et « Don’t lose your mind » qui ne sont qu’une seule et même histoire commune en plusieurs étapes. Ici, nous allons vous détailler la deuxième quête de cette suite, « Mise au point » qui vous mènera jusqu’au QG de la société Delamain après avoir parlé à Johnny et être sorti.e de la voiture endommagée.

Condition de déblocage : Terminer la mission annexe associée « Human nature » en lisant le message de Delamain.

Se rendre au QG de Delamain

Le QG de la société Delamain se trouve au nord du quartier de Heywood – Vista Del Rey, proche de Corpo Plaza. Rendez-vous y en utilisant notamment un voyage rapide si besoin.

Parler au réceptionniste

Une fois sur place, débutez une conversation avec l’intelligence artificielle de la société Delamain à l’accueil pour obtenir une compensation financière et ainsi déclencher la mission associée « Epistrophy ».

On vous proposera ainsi de rencontrer Delamain en suivant le drone qui vous est envoyé. La mission suivante sera déclenchée ainsi.