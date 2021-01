Happy together | Cyberpunk 2077

Une fois la première partie de la mission principale Playing for time de l’interlude terminée, vous débloquerez la mission annexe mineure nommée Happy together pouvant avoir plusieurs déroulements possibles. Pour la débloquer, il vous faut vous réveiller dans votre appartement après votre rencontre avec Johnny Silverhand et répondre au téléphone au coup de fil de Takemura.

Ceci fait, sortez de votre appartement et descendez d’un étage en empruntant l’escalier proche de là. Vous apercevrez alors 2 policiers en train de parler à un ancien collègue, Barry, enfermé dans l’appartement 0613, à travers la porte d’entrée.

Parler aux policiers et Parlez à Barry

Laissez la conversation se dérouler puis proposez aux policiers de leur venir en aide pour activer la mission.

Il vous faudra alors procéder en plusieurs étapes :

Frappez une première fois à la porte de Barry qui vous demandera de partir.

Revenez 3 heures pour tard (utilisez la fonction Attendre du menu) et frappez de nouveau à la porte. Il se peut qu’il vous faille vous éloigner suffisamment du logement pour que la magie opère.

Barry vous ouvre alors et il vous faudra engager le dialogue pour éviter un drame humain.

Essayer de parler à Barry

A ce niveau là, vous avez le choix entre plusieurs lignes de dialogue.

Suivez notre guide pour avoir accès à la fin complète de cette mission comportant un objectif facultatif pouvant être loupé :

Déroulement rapide mais brutal

Si vous souhaitez en terminer rapidement avec cette mission, lors de votre dialogue en face à face avec Barry, sélectionnez la ligne « Vous devriez sortir un peu de chez vous ! ». Barry vous claquera la porte au nez et finira par se suicider.

Déroulement facultatif et plus lent

Si vous souhaitez une issue heureuse mais plus lente, sélectionnez d’abord une des deux répliques proposées puis la réplique « Vos amis m’ont demandé de passer ». Barry vous laisse alors entrer chez lui.

ATTENTION : Les dialogues suivants évoqueront un fameux Andrew. Sélectionnez toutes ces répliques pour activer l’objectif facultatif. Si vous ne le questionnez pas dessus, il finira par se suicider quelque soient vos choix précédents.

Trouver la niche d’Andrew avant de parler aux policiers

La cachette d’Andrew se trouve au Columbarium, un bâtiment gris dans le quartier de Westbrook – North Oak. Vous pouvez vous y rendre en utilisant le voyage rapide disponible dans votre immeuble si besoin. Une fois sur place, localisez l’endroit précis de la niche d’Andrew. N’hésitez pas en même temps à chercher le tag de La Tempérance (mission Fool on the Hill) juste à côté.

Lisez le texte laissé pour Andrew, découvrez sa véritable nature puis discutez avec Johnny avant de retourner dans votre immeuble.

Parler aux policiers et Aller voir comment va Barry

Une fois sur place, retrouver les policiers et leur fait état de ce que vous avez trouvé en sélectionnant « Je suis allé sur la tombe d’Andrew ».

Vous allez pouvoir participé aux retrouvailles des 3 amis après avoir obtenu votre récompense. La mission s’achève ici.

