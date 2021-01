Le contrat | Cyberpunk 2077

Parmi les missions annexes disponibles dans Cyberpunk 2077 , l’une d’elle se débloquera dès le début du jeu alors que vous ne pourrez la valider qu’une fois le prologue et l’interlude terminés (en tout cas dans notre partie). En effet, la mission annexe « Le contrat » vous permettra de récupérer votre récompense suite à la mission principale « Le sauvetage ». En effet, Wakako, votre intermédiaire fixer, vous a promis une récompense pour le service rendu.

Conditions de déblocage : Terminer la mission principale « Le sauvetage » et attendre que Japantown soit déconfiné.

Attendre la fin du confinement

Lorsque vous finissez la mission principale « Le sauvetage », vous apprenez alors que le quartier de Japantown, où se trouve l’affaire de Wakako est confiné. Il vous faudra attendre plusieurs jours (et la fin de votre mission principale « Le casse ») avant que celui-ci ne se déconfine pour aller récupérer votre récompense. Vaquez à vos occupations d’ici-là. Si vous tardez trop, vous recevrez un SMS de l’intéressée vous indiquant qu’elle n’aime pas attendre.

Allez voir Wakako pour obtenir votre récompense

Une fois le quartier déconfiné, rejoignez Wakako dans sa salle de pachinko (sorte de jeux-vidéo) au sein de Japantown dans le quartier de Westbrook. Une fois sur place, pénétrez dans le bâtiment et adressez-vous à la tenancière des lieux. Choisissez l’option de dialogue « Tu m’as toujours pas payé pour Sandra Dorsett ». pour obtenir votre récompense à savoir de l’argent (3000 eddies), des points de réputation ou encore des contrats à effectuer.

Mais votre mission ne s’arrête pas là. La fixer a une autre récompense pour vous. Pour cela, vous devrez aller voir un charcudoc, Cassius Ryder, pour récupérer un tatouage de main gratuit.

Récupérez votre récompense gratuite

Pour cela, vous devrez vous rendre dans le Northside dans le quartier de Watson, au nord de la ville. La clinique du charcudoc se trouve dans une impasse, avec une devanture au logo allumé. Rentrez et adressez-vous au charcudoc comme si vous vouliez acheter un implant quelconque.

Allez dans le menu des améliorations pour les mains et vous trouverez le tatouage disponible pour 0 eddies nommé empreinte cutanée Tyger Claws. Sélectionnez et achetez ce tatouage pour l’obtenir et ainsi mettre un terme à la mission. Sachez toutefois que vous trouverez dans la pièce d’à côté, un implant nommé liaison intelligente alors qu’il vous en couterait 9000€$ habituellement. Il vous permettra d’intégrer un module de ciblage intelligent une fois le niveau de réputation 14 atteint.

C’est ainsi que s’achève cette mission annexe « Le contrat ». N’hésitez pas à consulter nos guides complets sur Cyberpunk 2077 pour finir le jeu à 100%.