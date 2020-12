Après avoir terminé votre mission d’introduction à votre origine puis le didacticiel, vous commencerez votre première véritable quête en compagnie de Jackie : Le Sauvetage. Voici le cheminement complet et la soluce de celle-ci dans notre guide Cyberpunk 2077, avec gameplay et déroulement.

Direction le sauvetage

Sortez du véhicule puis montez avec votre copain Jackie dans l’ascenseur. Poursuivez les discussions, notamment en répondant au téléphone avec T-Bug. Une fois le coup de fil passé, sortez de l’ascenseur et continuez tout droit dans le couloir. Vous pouvez demander à une femme de rester chez elle.

Occupez vous d’ouvrir la porte comme Jackie le demande. Utilisez votre scanner (L1/LB) puis faites un piratage avec l’activation à distance. Une fois que c’est fait, vous voici dans l’appartement.

Suivez le chemin, passez dans la première pièce puis entre dans la seconde. Tout au long, n’hésitez pas à glaner quelques ressources ci-et-là déposées sur les mêmes. Dans la seconde pièce, vous apercevrez un corps déposé sur une table. Inspectez le corps de la femme puis dirigez-vous vers la porte.

Vous devrez interagir avec celle-ci pour continuer. Jackie vous préviendra, un adversaire se cache juste après. Ne faites donc pas de bruit et allez éliminer le désosseur qui vous tourne le dos sans faire de bruit. Vous pouvez aisément faire une élimination discrète, alors faites-le.

Avant de poursuivre, pensez à fouiller sa dépouille. Bien que celui-ci ne devrait pas lâcher d’incroyable loot, pensez à le faire systématiquement pour récupérer parfois de précieux objets. Dans la section suivante, vous allez entame votre premier véritable scène d’échanges de coups de feu.

Premier sang

Plusieurs adversaires vont donc occuper la grande salle. Ne foncez pas tête baissée puisqu’il est toujours possible de trouver une solution pour ne pas rentrer dans le vif tout de suite. Avancez en silence et rejoignez Jackie. Attendez un peu et vous remarquerez que deux ennemis avanceront et s’arrêteront.

Dès qu’ils sont immobilisés, vous pourrez les neutraliser furtivement : vous en prenez un, Jackie s’occupe de l’autre. Il est possible d’éliminer encore d’autres gardes de cette manière. A vous de voir si vous la jouez furtif ou bourrin.

Une fois les ennemis éliminés de la grande salle et notamment le chef des désosseurs, qui nécessitera de taper un peu plus fort, vous continuez votre aventure. A noter que si vous avez tué tout le monde furtivement, vous pourrez en faire de même avec le chef.

Une fois dans la salle de l’ordinateur, allez sur votre droite pour ouvrir la porte et découvrir une salle de bain avec le corps de Sandra Dorsett, la personne que vous cherchez. Rapprochez-vous de la baignoire et venez en aide à la femme. Après avoir eu la discussion au téléphone et enchaînez les diverses indications à l’écran, vous devrez porté le corps jusqu’à la terrasse.

Allez dehors et restez dans la zone indiquée. Les sauveteurs arrivent et vous n’aurez qu’à déposer le corps. Attention, si vous vous rapprochez des gardes, vous vous prendrez un corps de taser. Attendez un peu après avoir déposé le corps dans la civière de la Trauma Team et Jackie vous invitera alors à repartir.

Quand vous avez terminé, sortez de l’appartement, et suivez Jackie pour rejoindre votre véhicule. Sur le chemin du bolide, vous devrez passer un coup de fil à Wakako. Puis, une fois arrivé à la voiture, vous prenez la place du passager.

Course poursuite dans les rues

Une fois dehors et sur la route, vous allez être rejoint par des véhicules ennemis. Vous devrez donc venir à bout des désosseurs. Commencez par éliminer un maximum d’ennemis. Puis, lors de la seconde phase du combat, vous devrez éliminer la cible par la porte latérale puis le chauffeur, ce qui aura pour effet de créer un accident et mettre un terme aux échanges de coups de feu.

Une fois que la scène est terminée, vous n’aurez qu’à suivre le déroulement : d’abord passer un poste de police, où vous amadouerez la flic dans tous les cas, puis une discussion avec Jackie sur la route. Il finira par vous déposer dans un garage, et vous n’aurez qu’à prendre l’ascenseur, rentrer dans votre appartement, le découvrir et vous allonger dans votre lit pour boucler la quête Le Sauvetage.

Pour en savoir plus sur Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu.