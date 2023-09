Guide Assassin’s Creed Mirage

Vous trouverez ici tous nos guides et astuces concernant Assassin’s Creed Mirage. Cette page sera mise à jour après la sortie du jeu avec de nombreux articles vous aidant à avancer pas à pas dans le jeu, pour débloquer tous les secrets. Une soluce complète sera disponible pour vous aider dans chaque mission.

FAQ Assassin’s Creed Mirage

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu Assassin’s Creed Mirage. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage est un jeu d’action et d’aventure qui est un épisode canonique pour la saga. Il a la particularité de mettre en avant un personnage déjà apparu dans l’épisode précédent (Valhalla), Basim, au sein de la ville de Bagdad pour lutter contre un fléau qui gangrène les rues. Voici le synopsis officiel du jeu : « Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnerez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. Vous rejoindrez les rangs d’une société ancienne et découvrirez un nouveau crédo qui modifiera le sort de Basim d’une manière qu’il n’aurait jamais imaginée. »

Quand et où sort Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed Mirage sortira le 5 octobre 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu devait initialement sortir le 12 octobre mais il a été avancé d’une semaine.

Où se déroule Assassin’s Creed Mirage ?

Assassin’s Creed Mirage prend place dans la ville de Bagdad, lorsque cette dernière était devenu l’épicentre de nombreuses cultures ainsi qu’un point central pour le commerce. On retrouve également la forteresse d’Alamut, un lieu très important dans l’histoire des Assassins.

Chronologie Assassin’s Creed Mirage, quand se déroule le jeu ?

Assassin’s Creed Mirage se déroule principalement en l’an 861, soit quelques années avant Assassin’s Creed Valhalla, et bien après Origins et Odyssey.

Qui est le héros de Assassin’s Creed Mirage ?

Dans Assassin’s Creed Mirage, on incarne Basim Ibn Ishaq, un futur maitre Assassin que l’on découvre ici lorsqu’il était encore un voleur des rues. On suit donc sa formation au sein de Ceux que l’on ne voit pas, pour comprendre comment il est devenu le grand guerrier qu’il est dans Valhalla.

Quel rapport avec Valhalla ?

Mirage et Valhalla sont très liés à cause de la présence de Basim et d’autres personnages dans les deux épisodes. Au départ, Mirage était envisagé comme un DLC pour Valhalla avant que le projet prenne de l’ampleur et devienne un épisode à part entière. Cependant, les deux opus ne partage pas la même formule et ont beaucoup de différences.

Gameplay Assassin’s Creed Mirage, quelles particularités ?

Mirage est un épisode qui revient aux fondamentaux de la saga, à savoir le parkour et l’infiltration. Les combats sont plus limités que dans les derniers épisodes de la saga afin de favoriser les approches discrètes, avec plus de chemins possibles. Le parkour est vraiment de retour grâce à la ville de Bagdad et ses bâtiments rapprochés, donnant plus de possibilités.

Est-ce que la lame assassin est présente dans Assassin’s Creed Mirage ?

Oui, et elle est d’ailleurs à nouveau très mortelle. Lorsque Basim l’utilise, il est sûr de tuer son opposant, contrairement aux derniers épisodes où cette lame était une arme comme les autres, avec des dégâts liés au niveau du personnage.

L’animus est-il présent dans AC Mirage ?

On ne sait pas encore à quel point la période du présent est représentée dans Assassin’s Creed Mirage, tout comme on ignore si le jeu fera avancer la meta-histoire de la saga ou non.

Assassin’s Creed Mirage est-il un monde ouvert ?

Assassin’s Creed Mirage dispose bien d’un monde ouvert, certes plus petit que celui des précédents opus, mais qui offre malgré tout un grand terrain de jeu. Une fois dans Bagdad, vous pouvez aller où bon vous semble dans les différents districts.

Est-il considéré comme un remake du premier épisode ?

Même s’il s’inspire beaucoup du premier Assassin’s Creed, Mirage n’est pas du tout un remake. Il offre une toute nouvelle histoire avec des mécaniques complètement inédites.

Peut-on jouer à Assassin’s Creed Mirage sans avoir joué à un seul jeu de la série ?

Presque chaque épisode principal de la série Assassin’s Creed peut être vu comme un point d’entrée dans la saga, et Mirage ne fait pas exception, même si vous manquerez de nombreux clins d’œil au autres épisodes.

Assassin’s Creed Mirage sera-t-il doublé en français ?

Oui, le jeu dispose d’une traduction intégrale en français, doublage compris.

Assassin’s Creed Mirage sera-t-il doublé en arabe ?

Etant donné que l’intrigue du jeu nous envoie à Bagdad, Ubisoft a fait l’effort de fournir un doublage intégral de son jeu en arabe, pour plus d’authenticité.

Quelles sont les configurations requises pour jouer à Assassin’s Creed Mirage sur PC ?

Voici les différentes configurations recommandées pour jouer à Assassin’s Creed Mirage sur PC :

Configuration minimale (1080P/30 FPS) :

Processeur : Intel Core i7-4790K/AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-4790K/AMD Ryzen 5 1600 Carte graphique : Intel Arc A380 6 Go/NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go/AMD Radeon RX 570 4 Go

Intel Arc A380 6 Go/NVIDIA GeForce GTX 1060 6 Go/AMD Radeon RX 570 4 Go RAM : 8 Go

8 Go Stockage : SSD 40 Go

Configuration recommandée (1080P/60 FPS) :

Processeur : Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K/AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique : Intel Arc A750 8 Go/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go/AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go

Intel Arc A750 8 Go/NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go/AMD Radeon RX 5600 XT 6 Go RAM : 16 Go

16 Go Stockage : SSD 40 Go

Configuration passioné (1440P/60 FPS) :

Processeur : Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i7-9700K/AMD Ryzen 7 3700X Carte graphique : Intel Arc A770 8 Go/NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go/AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go

Intel Arc A770 8 Go/NVIDIA GeForce RTX 2070 8 Go/AMD Radeon RX 5700 XT 8 Go RAM : 16 Go

16 Go Stockage : SSD 40 Go

Configuration Ultra (4K/60 FPS) :

Processeur : Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X

Intel Core i5-11600K/AMD Ryzen 5 5600X Carte graphique : NVIDIA GeForce 3080 10 GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB

NVIDIA GeForce 3080 10 GB/AMD Radeon RX 6900 XT 16 GB RAM : 16 Go

16 Go Stockage : SSD 40 Go

Quelles sont les éditions de Assassin’s Creed Mirage ?

En plus de son édition standard, le jeu a droit à une édition Deluxe contenant :

Une tenue inspirée par Prince of Persia, des apparences d’aigle et de monture, des armes

Un artbook numérique

La bande originale numérique.

Edition Collector

Assassin’s Creed Mirage aura aussi droit à une édition collector assez massive au prix de 149 €. Elle contient :

Le jeu

Un steelbook

Un artbook

La broche de Basim

La map de Bagdad

La bande-son sur CD

Une figurine de Basim de 32cm

Où précommander Assassin’s Creed Mirage au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Assassin’s Creed Mirage est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

En bref

Assassin’s Creed Mirage

Éditeur : Ubisoft

: Ubisoft Développeur : Ubisoft Bordeaux

: Ubisoft Bordeaux Genre : Action – Infiltration

: Action – Infiltration Prix : 50 €

: 50 € Console : PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series

: PC – PS4 – PS5 – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 5 octobre 2023

: 5 octobre 2023 PEGI 18