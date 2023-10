Affaire Al-Ghul | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Cette nouvelle affaire dans Assassin’s Creed Mirage vous mènera à éliminer le premier membre de l’Ordre se trouvant à Bagdad. Vous allez devoir suivre un ensemble de quêtes vous menant à l’assassinat de cet homme dans le cadre de cette Affaire Al-Ghul.

Une alliance délicate

Pour débuter, réduisez votre notoriété avant de poursuivre si vous êtes toujours activement recherchés. Pour cela, arrachez des avis de recherches ou donnez des jetons aux Munadis. Puis, retrouvez Ali au niveau d’un moulin en périphérie de la ville (au nord-ouest), en compagnie de Roshan. Ouvrez la carte pour repérer la distance à parcourir et appelez votre monture pour traverser les étendues désertiques. Une fois arrivés au moulin, une cinématique se déclenche.

Premier ordre

Suivez Roshan à dos de cheval jusqu’au caravansérail , lieu où se trouverait Al-Ghul, ou plutôt Massoud al-Ya’Koub, le nom réel de ce premier membre de l’Ordre. Plutôt discret, vous allez devoir le provoquer pour le forcer à se montrer. Notez la présence d’une orbe lumineuse devant l’entrée du Caravansérail.

Quatre possibilités simples s’ouvrent à vous :

Aider un caravanier à récupérer un colis confisqué

Provoquer une émeuteArticle chez les ouvriers qui creusent pour le compte de Massoud

En cours d’écriture

En cours d’écriture

Ces deux chemins possibles sont signalés via des loupes présentes sur la carte et via la vision d’aigle. Utilisez Enkidou pour en trouver d’autres si vous le pouvez. Attention toutefois, pénétrer dans l’enceinte du caravansérail n’est pas sans danger, vous serez traqués si vous êtes vus. Dans tous les cas, vous pouvez parvenir à entrer discrètement en prenant par la droite des remparts. Là, se trouve un court d’eau. Plongez et nagez sous l’eau pour ressortir de l’autre côté dans un bassin. Eliminez discrètement le garde et grimpez, vous voilà dans les locaux du caravansérail.

Prenez garde aux deux mercenaires présents non loin, puis allez tout droit, en direction du marqueur pour chercher le colis du caravanier, ou sinon, dirigez-vous vers la gauche et passez dans les zones d’ombre baissé pour ne pas être vu. Vous finirez par tomber sur un ouvrier qui a besoin de parler. Vous obtiendrez la position du chef des ouvriers, un peu plus loin.

Si vous optez pour le caravanier, vous trouverez le coffret en question dans une petite alcôve au rez-de-chaussée, après avoir éliminé discrètement 3 gardes. Prenez la caisse et faites le chemin inverse. Puis, prenez le chemin de l’ombre vous menant près de l’entrée, mais tournez à gauche à l’angle du bâtiment au niveau de la botte de paille pour trouver un couloir menant à des escaliers. Ne les empruntez pas et continuez à droite pour trouver une porte barricadée. Ouvrez-là pour sortir à côté de l’entrée, mais sans être vu.

Donnez le colis au caravanier pour faire progresser la quête et invalider les autres possibilités de diversion. Vous allez devoir coller son groupe de 3 accompagnateurs sans vous faire repérer. Cela risque d’être compliqué mais si vous leur collez bien au train et que le jeu vous laisse faire cela sans vous gêner, vous devriez traverser la cour du caravansérail sans heurt. Là, la présence de l’homme fait sortir de sa cachette Massoud. C’est le bon moment pour agir !

Discrètement, prenez l’escalier à gauche de votre position et tuez les gardes situés ici, sans toutefois provoquer le déclenchement de la cloche d’alerte. Dès que vous le pouvez, grimpez à l’échelle située près de la cloche d’alerte à côté du balcon où se tient … Une fois en haut, contournez pour vous retrouver sur une barre horizontale située juste au dessus de Massoud. Pressez le bouton d’assassinat pour déclencher une cinématique menant au monde des morts. Vous venez d’assassiner le premier membre de l’Ordre.

Une fois de retour dans le monde réel, vous apprenez une nouvelle capacité, la Concentration. Suivez les instructions puis regardez la cinématique avec Roshan pour valider l‘Affaire Al-Ghul et récupérer 3 points de compétence. Vous allez pouvoir enchainer avec une quête vous ramenant tout droit à Anbar, lieu où pourrait encore se trouver votre amie Nehal que vous avez cru apercevoir au caravansérail, c’est l’Affaire Ma plus ancienne amie. Vous pouvez aussi poursuivre votre recherche de membres de l’Ordre en rendant compte à Roshan à Bagdad dans Extension d’activités.