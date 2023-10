9 astuces à connaître pour bien progresser | Guide Assassin’s Creed Mirage

Apprenez à voler sans QTE

Le vol est une partie importante dans Assassin’s Creed Mirage. Des coffres, des gardes ou des passants, tout le monde passera entre vos mains expertes. Vous aurez dès lors souvent un exercice de QTE vous demandant d’appuyer sur la bonne touche au bon moment pour ne pas être repérés. Mais il existe deux moyens distincts d’éviter ce QTE permanent et gagner en efficacité :

Enlever cette option via les menus (cocher Détroussage garanti)

(cocher Détroussage garanti) Acheter la compétence Maître du larcin de l’arbre de compétences Ingénieux (après avoir acquis les paliers précédents)

Cela vous facilitera grandement la vie et vous permettra d’engranger davantage de ressources et jetons, ressources que vous pourrez revendre chez les négociants pour obtenir davantage de dirahms.

Bien utiliser vos jetons

Les jetons sont assez rares dans Assassin’s Creed Mirage, sauf si l’on sait exactement où les trouver. Nous vous avons préparé un guide dédié, mais sachez que les dérober sur des passants semble être la solution la plus rapide et la plus rentable.

Avec ces jetons, vous pourrez soudoyer des marchands pour qu’ils vous aident à passer un contrôle de gardes, mais aussi soudoyer des mercenaires pour obtenir leur aide, quand il ne s’agit pas d’obtenir des informations pour rapidement et plus directement, ou encore de faire baisser le prix des articles chez les marchands. Si nous avions un conseil, dépensez 6 jetons de marchands chez les négociants afin de bénéficier de -30% définitifs sur les boutiques de la ville.

Baissez dès que possible votre indice de notoriété

Assassin’s Creed Mirage étant un jeu davantage porté sur l’infiltration et les assassinats, déclencher des combats ouverts peuvent s’avérer très vite dangereux et épuisant. Prenez garde car vos faits et gestes feront augmenter une barre de notoriété en bas à droite de votre écran, symbolisant ainsi vos risques d’être reconnus et poursuivis. Composée de 3 niveaux, cette barre vous fera d’abord reconnaître par les villageois, puis dénoncer par eux avant d’être tout simplement poursuivis par une horde de soldats et leur chef Shakiriyya. A ce niveau-là, plusieurs solutions :

Tuer le Shakiriyya (déclenche un trophée la première fois) pour annuler totalement la barre

(déclenche un trophée la première fois) pour annuler totalement la barre Arracher des affiches dans la ville pour annuler un cran par un cran

dans la ville pour annuler un cran par un cran Donner des jetons de service aux crieurs de rue (Munadis) pour détourner l’attention des gardes

Prenez rapidement l’habitude de baisser votre taux de notoriété pour pouvoir évoluer plus efficacement tout au long des niveaux du jeu.

Allez voir le Cartographe

Avides de 100% et vous ne parvenez pas à trouver tous les secrets et trésors de Assassin’s Creed Mirage ? Sachez qu’un Cartographe vous proposera à la vente des morceaux de carte des environs, afin de révéler la position des énigmes, coffres et autres livres perdus. A noter qu’un guide dédié pour le retrouver est également disponible, cela peut-être une bonne idée d’y aller assez rapidement.

Visitez tous les points de Synchronisation

Véritable marque de fabrique de la licence Assassin’s Creed, les points de vue ou points de synchronisation vous permettent de bénéficier du déplacement rapide entre régions, pour gagner en efficacité et en rapidité. Nouveau conseil donc pour votre aventure dans Assassin’s Creed Mirage, débloquez dès que possible l’ensemble des points de vue répartis sur la carte. Ils sont au nombre de 21 et ils sont accessibles dès dès votre arrivée à Bagdad. Notre guide dédié vous montrera une carte récapitulative des sites à trouver.

Utilisez la Concentration

Nouvelle venue dans le gameplay de ce Assassin’s Creed Mirage, la Concentration de l’Assassin parvient naturellement au cours de l’aventure. Mais on a tendance à vite l’oublier si on préfère se la jouer « classique ». Cependant, cela peut paraître très utile pour éliminer tout un groupe d’ennemis proches (la capacité peut être améliorée de 3 à 5 slots de Concentration). Pour l’utiliser, pressez la touche R3 sur PlayStation et visez les ennemis, validez-les un par un en appuyant sur R1 puis touchez X pour lancer la séquence.

Cette capacité peut-être notamment utile si vous souhaitez rejoindre un coin en hauteur mais que celui-ci est inaccessible, telle une téléportation. A noter que vous pouvez varier les plaisirs en enchaînant les éliminations en sautant d’une hauteur importante, annulant ainsi les dégâts de chute, tandis que vous pourrez recharger cette Concentration en réalisant de nouvelles éliminations furtives.

Achetez et améliorez vos outils

Au fil de l’aventure dans Assassin’s Creed Mirage, vous débloquerez des outils. Ces outils, sortes d’armes secondaires, vous seront très utiles dans de nombreux moments et apportent des variations dans le gameplay. On retrouve notamment des couteaux de lancer, des bombes fumigènes, des fléchettes de sarbacane, des pièges ou encore des appeaux. A certains moments clés, il vous sera proposé d’en débloquer un nouveau, foncez directement au Bureau le plus proche pour le débloquer auprès d’un frère Banu Musa.

Vous pourrez également de manière facultative les améliorer en récoltant sur le terrain, dans les coffres ou chez les marchands du cuir, des lingots et surtout des éléments, un objet assez rare que vous trouverez surtout chez les marchands et dans certains coffres. Ces améliorations peuvent par exemple concernant la portée, la durée d’action ou le nombre de munitions que vous pourrez porter, les pièges peuvent devenir mortels et les bombes devenir incendiaires par exemple, tout un arsenal à personnaliser dès que possible.

Pensez à détruire le cor d’alerte

C’est frustrant de devoir se forcer un combat important alors que nous avions tout fait pour rester discrets n’est-ce pas ? Eh bien, si un des gardes souffle dans son cor pour alerter ses compagnons, vous pourrez le détruire en attaquant le garde ou en lançant un objet/outil dessus pour le détruire. Pratique lorsque l’on veut rester en petit comité.

Améliorez vos armes et tenues

Enfin, dernière astuce, Assassin’s Creed Mirage regorge d’armes et tenues, souvent enfermées dans des coffres aux trésors. Sachez qu’en plus de les équiper et de choisir de ne pas vouloir afficher son visuel s’il ne vous plait pas, vous pouvez aussi améliorer vos tenues via les tailleurs présents partout en ville, mais aussi en acheter des nouvelles. Vous pourrez aussi améliorer vos armes chez les forgerons de Bagdad, afin de gagner en efficacité et en puissance. Ne négligez pas ces points qui peuvent grandement vous faciliter la vie.

