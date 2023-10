Comment obtenir des jetons ? | Guide Assassin’s Creed Mirage

Les différents types de jetons

Tout d’abord, définissons ensemble ce que sont ces jetons Khidmah (= service en arabe). Ce sont des sortes de pièces, servant comme monnaie d’échange très importante car ayant une valeur très élevée. Il en existe trois types dans Assassin’s Creed Mirage :

Les jetons de service d’érudit

Les jetons de service de marchand

Les jetons de service de pouvoir

Ces trois types de jetons sont disponibles dans le jeu et vous permettent de dépenser moins d’argent en boutique, d’ouvrir des coffres au contenu important, de soudoyer des marchands pour créer une diversion, mais aussi de baisser votre taux de notoriété auprès d’un crieur de rue, tout en vous permettant d’obtenir des informations cruciales si besoin (permettant d’aller plus vite dans une quête par exemple), quand il ne s’agit pas de persuader un garde ou un mercenaire de vous laisser passer ou de vous aider etc.

Vous le voyez donc, ces jetons disposent d’une pléthore de qualité, mais ils demeurent cependant relativement rares, à moins que l’on sache exactement comment les obtenir.

Voler les passants

Le plus simple, rapide et rentable des manières de récolter des jetons, est de détrousser les passants dans la rue. Vous reconnaîtrez rapidement les passants pouvant vous proposer un mini-jeu de vol discret, ils portent une bourse à leur ceinture, visible de loin ou via votre vision d’aigle. Approchez-vous de ces passants et appuyez sur la touche de fouille pour déclencher une QTE vous demandant de rappuyer sur la même touche lorsque votre losange blanc atteint la zone colorée pour réussir le vol discret. Quittez ensuite rapidement la zone pour ne pas vous faire repérer.

Certains seront plus simples que d’autres et donneront plus ou moins un meilleur butin. Mais sachez qu’il vous est possible d’annuler ce mini-jeu de vol et donc de voler directement, en utilisant la compétence Maître du larcin de l’arbre ingénieux (4 points de compétences), ou directement via les menus du jeu en activant le vol automatique.

Accomplir des Contrats

Les Contrats sont des missions annexes disponibles dans chacun des Bureaux de Ceux qu’on ne voit pas, en ville, tout proche de la porte d’entrée. Accomplissez ces Contrats souvent plus simples que les missions principales et disponibles en une petite vingtaine, pour obtenir des récompenses dont des jetons de service.

Piller des coffres ou des gardes

Enfin, de manière plus scolaire, vous pouvez obtenir des jetons en fouillant des coffres dans les lieux sécurisés ou alors sur des gardes directement, sans être sûrs à tous les coups que vous en obtiendrez.

N’oubliez pas que notre guide complet vous attend pour plus d’informations sur Assassin’s Creed Mirage.