Extension d’activités | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Rendre compte à Roshan au bureau

Une fois votre cible éliminée au caravansérail et après votre visite à Anbar, vous devez rendre des comptes sur votre assassinat à Roshan au bureau d’Harbiyah. Après votre visite à Anbar, téléportez-vous grâce à la carte et entrez au bureau. Roshan vous explique ses plans et toute l’équipe se disperse.

Vous êtes désormais libre d’évoluer comme bon vous semble parmi les 3 autres quartiers périphériques composant Bagdad :

Retrouver Fuladh au bureau de Sharkiyah (Sang et ombres)

(Sang et ombres) Retrouver Roshan et Rebekah au bureau de Karkh (Plaies et dagues)

(Plaies et dagues) Retrouver Tabid au bureau d’ Al-Abbasiyah (Feu et sagesse)

(Feu et sagesse) Poursuivre l’Affaire Ma plus ancienne amie concentrée sur Nehal

Suivez le guide pour connaître toutes les quêtes et cibles en rapport avec des affaires. Avant de quitter le bureau, améliorez vos outils et achetez-en un nouveau auprès d’Abu Jafar Mohammed pour accroître votre attirail et monter au rang d’Apprenti. Terminer cette quête vous permet de débloquer l’Affaire fil rouge du jeu jusqu’à la fin (encore loin rassurez-vous), l’Affaire Ra’s Al-Af’a (chef de l’Ordre). Notez la présence d’un codex dans un coin du bureau (Les frères Banu Musa).

