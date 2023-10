Sorti le 5 octobre dernier sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S, Assassin’s Creed Mirage est le nouvel opus de la licence phare signée Ubisoft. La liste des trophées et succès est désormais connue et vous permet de voir quels seront les succès les plus simples à prendre tandis que certains pourraient vous donner du fil à retordre pour atteindre le 100%. Voici la liste complète avec leur description.