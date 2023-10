Al-Bahamout (Chef de l’Ordre) | Soluce Assassin’s Creed Mirage

S’infiltrer dans le palais

Après avoir atteint le rang de Maître, dirigez-vous vers le nid du serpent, c’est à dire le coeur du palais de la Ville Ronde. Nous vous présentons ici une des manières de pénétrer dans le palais. Il en existe d’autres, comme notamment une fissure dans un mur si vous suivez assidument les remparts qui sont de toute façon bien protégés en hauteur.

Deux opportunités principales se présentent néanmoins à vous, l’une à gauche et l’une à droite du palais. Pour pénétrer dans l’enceinte, vous pouvez par exemple suive les remparts et repérer une structure en hauteur accolée à celles. Souvent, en grimpant dessus, vous remarquerez que des piques sont manquants, vous permettant de descendre dans l’enceinte. Il y en a une au niveau du harem par exemple.

Une fois dans l’enceinte du parc du palais, progressez du mieux que vous le pouvez en éliminant et en cachant les corps autant que vous le pouvez pour ne pas déclencher de conflit ouvert, du moins à ce niveau du palais. Utilisez les herbes hautes présentes en nombre pour par exemple contourner la structure centrale du parc par la gauche et ainsi rejoindre les murs du palais.

Vous parviendrez à une porte barricadée, que vous pourrez détruire grâce à vos armes, permettant à un groupe de rebelles de s’immiscer et de faire diversion le temps que vous avanciez dans le palais. Si vous souhaitez aller droit au but, allez le plus à gauche du palais et repérez une porte ouverte protégée par quatre gardes. Utilisez des fumigènes par exemple pour les éliminer et entrez dans la pièce où se trouvent des serviteurs. L’un des eunuques vous demandera 3 jetons de service de marchand pour obtenir un passe-partout (c’est la meilleure solution ici), mais si vous n’en avez pas assez, continuez côté nord-est pour ôter une barricade de porte et entrer dans un parc intérieur.

Contournez le bâtiment principal et repérez une échelle du côté sud-ouest de celui-ci. Vous êtes sur la bonne voie. Eliminez alors quelques ennemis et repérez un treillis en hauteur sur la gauche de l’escalier descendant un peu plus loin. Continuez pour accéder à un plus vaste treillis puis un plateforme contenant des ennemis mais aussi de grosses structures utiles pour le parkour, vous permettant d’atteindre quasiment le niveau des dômes verts du palais.

Sur la terrasse suivante, vous voyez apparaître un voyant de passage secret, vous avez découvert une entrée secrète qui vous sera très utile pour progresser dans le palais. Eliminez d’abord les quelques ennemis présents et effectuez un saut de la foi pour tomber au coeur du palais.

Trouver Qabiha

Si vous avez de la chance, peu d’ennemis vous auront vu et vous pourrez progresser dans le calme, sinon éliminez-les rapidement pour retrouver du calme. Le palais étant un vrai labyrinthe, vous devrez évoluer de manière méthodique. Prenez l’escalier partant en direction du nord (la porte située juste à droite de votre sortie de bain). Prenez l’habitude d’ôter toutes les protections de porte que vous trouverez, on ne sait jamais si vous devez prendre la fuite.

A l’étage, fouillez les pièces si vous le souhaitez mais progressez dans le sens des aiguilles d’une montre pour suivre ce guide. Utilisez la porte située après les deux gardes en poste pour trouver une zone où se terre une certaine Makira (loupe sur le plan). Elle vous sommera de partir. Mettez-vous à l’écart mais surveillez bien ses faits et gestes.

Quand elle commencera à partir, suivez la en filature sans être repéré pour accéder à la bibliothèque, où se cacherait Qabiha. Entrez et discutez à nouveau avec Makira. Une énigme s’annonce alors à vous. Vous allez devoir placer des livres au bon endroit et dans le bon ordre pour ouvrir l’accès à la cachette de Qabiha, et cela a un rapport avec le poème que vous avez déjà vu plusieurs fois.

Procédez comme suit après avoir récupéré les livres présents juste avant les escaliers que vous devez monter, en allant du réceptacle le plus proche de l’escalier au plus éloigné :

Livre bleu (Océan)

Livre jaune (Désert)

Livre noir (Cobra)

Livre blanc (Colombe)

Cela ouvrira la porte cachée de la bibliothèque, dans laquelle vous pouvez vous immiscer.

Assassiner Qabiha

A peine vous ouvrirez la porte de la cachette que Qabiha s’enfuira à travers les couloirs du palais. Suivez-la jusqu’à déclencher une scène dans laquelle vous apprendrez de nombreuses informations. Mais finalement, Roshan viendra achever l’assassinat que vous n’aurez pas fait, provoquant une seconde dispute avec elle. Vous allez devoir vous enfuir d’ici, puisque Roshan vous laissera en plan. Trouvez un moyen de sortir du palais, en empruntant l’escalier au tapis rouge le plus proche de vous puis les portes ouvertes précédemment et foncez à l’extérieur de l’enceinte du palais pour clôturer la quête.

L’épilogue de votre aventure vous tend désormais les bras à Alamut. Pour d’autres informations sur le jeu, nous vous invitons à découvrir notre guide ultra complet qui récapitule tout ce qu’il faut savoir sur Assassin’s Creed Mirage.