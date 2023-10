Affaire Dogan bin Arslan, le chasseur de rebelles | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Djardjaraya

Après votre conversation avec Fuladh, allez parler à Ali qui se trouve devant la Porte de Sharkiyah. Pour vous y rendre, montez par les escaliers à droite en sortant du bureau puis faites votre meilleur parkour pour progresser dans la ville. Faites attention à votre niveau de notoriété au passage, vous devez être anonyme pour pouvoir parler à Ali. Répondez « Je suis prêt » et enfourchez le cheval le plus proche pour suivre votre ami le long des dunes sableuses.

Descendez de cheval et suivez Ali jusqu’à une échelle en bois. Sur le toit, parlez à Ali pour apprendre votre prochain objectif : une maison de thé non loin, pour tenter d’apprendre qui enlève les rebelles pour les exécuter. Rejoignez la maison de thé, à quelques pas d’ici, en suivant le marqueur de quête. Une fois sur place, vous allez devoir interroger les clients, observer leurs actions, pour faire avancer une barre d’investigation en 3 crans.

Parlez à l’aîné et le convaincre de se confier

Tout d’abord, écoutez la conversation entre un serveur et un client pour faire avancer votre enquête. Vous allez pouvoir interroger l’aîné de la maison de thé qui se trouve juste devant. Attention, car il ne voudra rien vous dire de prime abord. Il va falloir trouver quelque chose qui l’intéresse avant de le questionner, sauf si vous disposez d’un jeton de service de marchand (vert).

Sinon, grimpez tout en haut du bâtiment pour trouver dans un coffre sur le toit un paquet de thé à remettre à l’aîné pour qu’il vous parle des exclaves.

Trouver un moyen de désaouler l’ivrogne

Descendez les escaliers sur votre gauche pour écouter une conversation échaudée entre deux habitants face à un client saoul, mal en point au bord du cours d’eau. Une cinématique se déclenche, Basim jetant dans l’eau sa victime saoule et finalement apprend que les rebelles n’ont pas été enlevés, ils auraient tout simplement disparu, déclenchant une Affaire inconnue.

Parler au tenancier de la maison de thé

Une fois ces deux clients interrogés, le tenancier de la maison de thé vous interpelle. Allez lui parler et suivez-le pour déclencher une Affaire Ferme de la veuve, puis retournez parler à Ali un peu plus loin au Nord en ville. Notez le codex Route de la soie au passage sur le marché.

La cinématique déclenche deux nouvelles affaires à résoudre dans les alentours de Djardjaraya, Informateur et Ferme de la Veuve.

Informateur

Vous apprenez qu’un informateur disposerait d’informations sur le chasseur de rebelles qui sévit dans la région de Djardjaraya. Utilisez Enkidou pour localiser l’informateur sur le port du village, au nord de votre position puis rendez-vous là bas en journée uniquement.

Pour verrez un homme assis sur un banc, seul. Ne vous faites pas repérez et réalisez une filature parfaite jusqu’à ce qu’il rejoigne un soldat dans un petit camp tout proche. Passer par les toits semble être une bonne idée, puis grimpez sur le bâtiment du camp, empruntez la corde tendue menant au tas de feuilles proche du ponton pour déclencher l’écoute de leur conversation secrète. Cela révèle l’identité du chasseur de rebelles, Dogan bin Arslan. Vous récupérez aussi les Ordres à l’informateur.

Ferme de la veuve

Une femme venant de perdre son mari a sûrement besoin de votre aide. Suivez les marqueurs pour trouver sa ferme et attendez pour pouvoir lui parler. Elle vous chargera de cueillir des fleurs blanches pour fleurir la tombe de son mari. Allez plus à l’ouest dans la Palmeraie pour trouver au pied d’un arbre un parterre de fleurs poléo blanc. Attention, des serpents énervés vous attendent ici. Une fois les fleurs ramassées, retournez voir la veuve.

Puis, partez en direction d’une petite bicoque un peu plus loin en examinant sur le chemin les éléments laissés à terre par son fils. Arrivés devant la maison, contournez-la pour trouver derrière une étagère à déplacer. Vous libérez un passage vous permettant de rentrer. Interagissez avec la lampe à huile et la lettre du fils pour faire avancer l’enquête.

Retournez voir la veuve qui vous indiquera la position de la ferme de Dogan, le chasseur de rebelles, non loin de Djadjaraya. Allez parler à Ali pour faire preuve de votre avancer avant de poursuivre.

Ferme de Dogan

Une fois au niveau de la ferme à 150m environ de votre position, cachez-vous dans les rizières et repérez des cages. Eliminez les gardes et libérez les otages pour vous rendre compte que le fils n’est pas là. Progressez vers la ferme à proprement parler et éliminez les gardes vous empêchant de vous infiltrer dans le bâtiment. Ouvrez la porte et cachez-vous dehors pour ne pas déclencher de combat. Une fois dedans, vous trouverez au sol le fils de la veuve. Celui-ci veut vous suivre pour tuer Dogan.

Prenez la direction du groupe à l’ouest composé d’Ali et ses hommes pour mettre au point votre plan d’attaque finale. Répondre que vous êtes prêts et suivez le groupe. Une fois sur place, tout peut aller très vite vu que l’attaque est groupée. Visez directement l’homme le plus imposant présent au milieu du jardin, il s’agit de Dogan. Puis, dépouillez l’homme à terre pour découvrir ses ordres.

Enfin, allez parler à Ali pour clôturer une bonne fois pour toutes cette affaire avec pour nouvelles cibles, Al-Rukh et Al-A’eshma.