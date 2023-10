La servante et l’impostrice | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Trouver Qabiha

Pour trouver Qabiha, vous allez devoir vous rendre dans le harem situé plein Sud dans la Ville Ronde. L’entrée du harem se situe sur le côté droit de celui-ci, mais vous ne pourrez entrer qu’en tenue d’eunuque, des hommes castrés aux responsabilités importantes dont notamment la garde des harems. Vous trouverez juste à côté de l’entrée un banc sur lequel vous pourrez écouter une conversation entre servantes par une fenêtre, Farah, Nasrin et Makira, parlant notamment de Qabiha.

Utilisez Enkidou pour repérer deux endroits où une tenue d’eunuque vous attend. Par exemple, parlez plein sud et montez sur les terrasses indiquées pour trouver une tenue déposée sur un établi. Faites cependant attention à ne pas trop vous faire repérer puis descendez et enfilez votre tenu via le menus du jeu « Costumes ». Enfin, dirigez-vous vers l’entrée du harem désormais accessible. Cette tenue va vous permettre de ne pas être repérés si vous ne commettez pas d’impair.

Fouiller le bureau de Qabiha

Pour découvrir la vérité, vous allez devoir fouiller le bureau de Qabiha. Mais celui-ci sur une petite terrasse intérieure direction ouest est verrouillé. Une servante du nom de Makira vous surprend mais pourrait vous aider.

Vous allez devoir lui rendre deux services pour contrer Farah :

Lui trouver du fard à paupières Ouvrez la réserve direction sud, et poussez l’étagère au fond pour récupérer le fard.

Lui ramener la potion magique portée par Nasrin Celle-ci se trouve tout proche de vous. Quand elle passe à côté, utilisez vos talents pour lui subtiliser.



Ramenez les objets à Makira pour qu’elle abuse encore un peu plus de vous. Elle désire un livre sulfureux présent directement dans les appartements du calife tout en haut du complexe. En bonne patte, vous décidez d’aller lui voler. Prenez l’escalier et ouvrez la porte pour parvenir à une zone protégée. Eliminez quelques gardes en vous faufilant dans les herbes hautes notamment et intégrez les quartiers du calife en contournant le bâtiment par la gauche pour trouver une fenêtre ouverte. Le livre se trouve sur un bureau à gauche.

Faites chemin inverse et allez déposer le livre dans les appartements de Makira, indiqués par le marqueur de quête (lit de gauche). Puis, retournez parler à Makira pour qu’elle vous demande d’aller reposer la potion magique dans les poches de Nasrin pour qu’elle ne se doute de rien. Exécutez-vous en prenant garde à réussir le mini-jeu sans vous faire repérer puis retournez voir une dernière pour Makira pour obtenir la clé du bureau de Qabiha.

Entrez et fouillez le bureau pour sentir le parfum de la Kina dans l’armoire de gauche. Puis, examinez l’épingle à cheveux posée sur le livre bleu posé sur la console derrière vous. Allez examiner une carte du califat et d’Alamut dans le coin Sud du bureau et enfin, trouvez le poème posé sur le bureau principal. Puis, sortez pour découvrir la vérité sur vos agissements et ceux de Makira. Vous apprenez ainsi que Qabiha se cache au coeur du palais. Sortez du harem pour mettre fin à la quête.

