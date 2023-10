Labeur et impôt | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Le bazar

Une fois à l’intérieur du gros marché, enquêtez sur les étals saccagés. Partez en direction du sud-ouest dans un couloir parallèle pour trouver une marchande de parfums agressée par des gardes. Faites grincer les lames ou payez les en jeton et ils vous laisseront tranquille. Libérez enfin la femme puis parlez lui. Elle vous chargera de retrouver sa cargaison au sud de Bagdad. A noter qu’avant de partir, nous vous recommandons de terminer la quête Argent, corruption et thé juste devant le bazar.

Marchands en détresse

Prenez la direction du sud de la ville en vous téléportant. Passez la porte … et rejoignez une zone de repos à 800m à l’ouest de Djardjaraya. Sur place, vous allez devoir effectuer plusieurs actions :

Observer la tête du cheval mutilé

Discuter avec un marchant à côté du cheval

Discuter avec un autre marchand de l’autre côté de l’eau

Lire le mot à côté du chariot de bois, devant une tente

Une fois les 4 objets ou personnes retrouvées, parlez aux marchands pour prendre la route. En chemin, vous serez attaqués. Tuez tous le monde mais surtout reprenez chemin ensuite jusqu’à l’entrée de la ville où la mission sera validée.

Demeure du collecteur d’impôts (Al-Anqa)

Suivez le marqueur de quête suivant pour avoir une localisation inexacte de la demeure du collecteur d’impôts déclenchant la quête suivante, Le coût de la cupidité.

Pénétrez dans l’enceinte de la demeure via l’entrée non gardée. Vous allez devoir éliminer les quelques ennemis qui vous gêneront, notamment le costaud devant un coffre et la sentinelle au-dessus. Montez sur les toits par la gauche pour permettre d’atteindre facilement toutes les cibles voulues. Pensez à lire le document sur un banc au rez-de-chaussée dans un coin proche du gars en armure.

Une fois ceci fait et la clé dérobée à un ennemi tombé, entrez dans la maison du collecteur d’impôts par me côté ouest de la carte. Un deuxième document vous attend au rez-de-chaussée des quartiers débloqués. Enfin, montez à l’étage pour trouver le dernier message et votre victime, Al-Anqa. A côté se trouve aussi un gros coffre, renfermant la tenue de chevalier abasside. Puis fuyez en direction du Bureau pour rendre vos comptes.