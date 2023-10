Ahmad ibn Musa | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Trouver le frère disparu

La Maison de la Sagesse

Pour débuter cette quête, prenez le chemin de la Maison de la Sagesse. Sur place, repérez l’attroupement pour déclencher une scène. Puis, enquêtez pour trouver le bureau d’Ahmad. Pour cela, demandez à l’homme se trouvant juste à côté de la place centrale, où vous avez découvert l’incendie.

Atelier d’Ahmad

L’atelier est finalement juste derrière. Une fois devant, Nehal vous interpelle. Entrez dans le bureau d’Ahmad, et commencez à fouiller à gauche en déplaçant les étagères pour trouver un schéma. Puis loin, examinez les livres sur un bureau juste à droite du couloir d’entrée, puis allez voir les outils d’Ahmad un peu plus loin, proche d’une porte et d’un bureau avec une boite rouge ouverte. Enfin, allez examiner les autres schémas présents sur le bureau d’Ahmad, proche de fleurs blanches.

Suivre l’aide

A ce moment, un homme entre et vous propose de le suivre pour trouver Ahmad. C’est bien évidemment une embuscade. Eliminez les gardes et retournez voir l’aide qui vous indique subir une pression d’une personne masquée pour ne pas guider les gens vers un site de fouilles au sud de la ville.

A noter qu’avant de quitter la ville, vous pouvez aussi aller faire l’autre quête se trouvant proche de la bibliothèque, en rapport avec l’incendie de la bibliothèque, Suivre la piste ardente.

Site de fouilles

Le site de fouilles se trouve bien plus au sud-ouest de la ville. Une carte de Hamid se trouve dans votre menu d’enquête si besoin mais sachez que le site se trouve derrière une oasis. Prenez votre meilleur cheval/chameau, téléportez-vous au point de vue le plus proche et voguez à travers le désert jusqu’au site de fouilles.

Là, vous trouverez des mercenaires, mais aussi des gardes et des prisonniers en train de fouiller. Votre première mission ici sera de parler au terrassier en train de creuser. Il vous parlera de coffres et d’un certain Docteur Hassan. Non loin de là, sur une plateforme avec une potence se trouvent des mercenaires prêts à vous aider en distrayant les gardes si vous leur donnez un jeton de service de pouvoir. Evoluez ensuite discrètement, ou lancez un assaut ou utilisez l’environnement pour progresser.

Au final, vous devez fouiller les 3 coffres du site de fouilles pour trouver les informations qu’il vous faudra. Un des coffre se trouve en hauteur de l’autre côté de l’énorme gouffre, un autre se trouve au milieu de ce dit gouffre, tandis que le dernier se trouve au fond du gouffre, plutôt côté sud derrière une étagère en bois. C’est dans ce dernier coffre que nous avons trouvé les informations menant à la suite de l’enquête.

Le médecin

Rejoindre à dos de chameau/cheval ou via la téléportation (point de vue Dôme de l’âne) le bimaristan, un bâtiment de soins à une entrée sud-ouest de la ville. Rejoindre la cour intérieure pour trouver la porte du bureau du Docteur Hassan en direction de l’Ouest. Il vous faut trouver la clé, gardée par l’infirmier ou l’infirmière en chef. Vous les trouverez en face, de l’autre côté de la cour, dans une grande salle servant à soigner les gens. Subtilisez la clé discrètement puis allez ouvrir le bureau pour essayer de localiser le docteur.

Enquêtez en commençant par la console à gauche pour voir le symbole de l’Ordre, puis allez fouiller le bureau en face au fon de la pièce pour trouver une lettre de l’Ordre. Retournez dans la cour intérieure et asseyez-vous près d’un groupe de personnes discutant en direction du Sud pour apprendre que le laboratoire du docteur est fermé à clé. Suivez ensuite les escaliers sur votre droite pour passer dans une zone bien gardée. Montez et passez par la fenêtre de gauche pour contourner une partie des gardes et évoluez discrètement d’herbes en herbes ou bien foncez dans le tas, quoi qu’il en soit, il vous faut parvenir devant l’entrée fermée du laboratoire.

Un mot est présent sur la porte fermée indiquant qu’une fenêtre est cassée à l’étage. Profitez de l’aubaine pour grimper sur le bâtiment, le contourner par la droite, éliminer les quelques gardes et vous faufiler par l’ouverture sur le plafond afin de tomber directement sur le médecin, Al-Azhdada, en l’assassinant depuis les airs. Cela déclenche une scène avec l’entrée de Ahmad dans le laboratoire. Fouillez le bureau puis quittez le bimaristan pour terminer cette affaire.

Si vous avez également terminé l’enquête Suivre la piste ardente, vous pouvez désormais enquêter sur votre cible principale ici, Al-Rabisu.