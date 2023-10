Juge et bourreau | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Examiner le tribunal

Pour débuter cette quête, rendez-vous au Nord de la Ville Ronde pour trouver le tribunal. Utilisez Enkidou pour qu’il repère le bureau du juge présent dans le Mazalim.

Interroger le juge

Pour atteindre le juge, entrez par la porte direction Ouest et allez au fond de la cour puis au fond de la salle. Si vous souhaitez obtenir toutes les informations tout de suite, il va vous falloir beaucoup de jetons de service d’érudit. Sinon, vous allez devoir voler des registres compromettants pour le juge dans un bureau annexe.

Passez par l’extérieur et rejoindre les toits. Eliminez les quelques gardes potentiels puis jetez un œil à la cour intérieur où vous étiez précédemment. Vous pouvez sauter sur des treillis verts pour atteindre l’étage juste en dessous et éliminez quelques gardes. Dirigez-vous côté nord et entrez dans la cage d’escalier en tuant un garde. Puis descendez l’échelle et volez les documents présents sur le bureau. Ouvrez la porte jusqu’à présent barricadée et rejoignez le juge. Il vous indique que Mohammed siège à la cour de chourta, pas au mazalim.

Suivre le messager tahiride

Suivez le messager qui part de la cour en direction de l’extérieur sans vous faire repérer et sans le perdre de vue pour parvenir jusqu’à la court d’appel de la chourta. Pour cela, utilisez les cabines ou les bancs pour vous fondre dans la masse, des groupes de 3 personnes ou alors passez par les toits car il marquera plusieurs arrêts en chemin. Nous vous proposons aussi de passer par les toits à un moment précis où vous traverserez une zone interdite protégée par deux gardes (une échelle se trouve à droite si besoin).

Trouver le bureau du gouverneur

Une fois sur place, grimpez par l’extérieur du bâtiment sur la gauche de l’entrée et restez au premier étage. Contournez par la gauche et grimpez au mur pour traverser un de seuls endroits ne possédant pas de piques au sommet. Faufilez-vous et éliminez une demi-douzaine de gardes potentiellement en alerte. Un garde en armure protège d’ailleurs un coffre contenant le trésor Tenue de Ceux qu’on ne voit pas. Passez ensuite par les hauteurs en éliminant les deux gardes qui surveillent. Vous trouverez sur cette terrasse le bon tireur empêchant Enkidou de progresser.

Pour continuer, descendez d’un cran, suivez les treillis et accessoires pour le parkour jusqu’à rejoindre un balcon drapé en rouge avec une porte ouverte, vous êtes au bon endroit. Au bout du couloir se trouve l’entrée du bureau du gouverneur, verrouillée. Eliminez un garde et suivez le couloir pour en trouver d’autres après la porte. Descendez pour en trouver d’autres qui discutent. Progressez en suivant ce couloir unique jusqu’à tomber sur des cages contenant des prisonniers.

Libérez-les pour qu’ils déclenchent un assaut avec le groupe de mercenaires présents au milieu de la pièce d’à côté, vous permettant de mener un combat plus facile et de dérober la clé du bureau du gouverneur à l’un des gardes. Utilisez la porte à droite (barricadée de l’autre côté), pour remonter et ouvrir le bureau de gouverneur. Fouillez pour trouver le même poème que chez la poétesse, ainsi qu’une carte et des documents concernant la traque des rebelles du côté nord de la pièce. Vous trouverez une lettre de démission sur l’angle à votre droite ainsi qu’un document important sur le bureau principal, provoquant l’entrée du gouverneur dans son bureau. Suivez la scène où Basim épargne le gouverneur… qui appelle ses gardes.

Fuyez le tribunal aussi vite que possible sans vous faire tuer grâce à la porte toute proche, et redevenez anonyme, pour mettre fin à l'enquête actuelle.