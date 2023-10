Les contrats | Guide Assassin’s Creed Mirage

Où trouver les contrats dans Assassin’s Creed Mirage ?

Les contrats sont au nombre de 19 dans Assassin’s Creed Mirage, tous répartis selon les 4 Bureaux de Ceux qu’on ne voit pas. Rendez-vous dans un de ces bureaux pour trouver sur la droite en entrant un panneau avec une multitude de contrats. Ce ne sont pas des contrats infinis mais bien définis, avec un nombre total fixe.

A quoi ça sert ?

Ces contrats représentent en quelque sorte les quêtes annexes du titre, sans réelle difficulté et ne nécessitant pas de guide particulier. Néanmoins, ces contrats nécessitent souvent une condition particulière pour avoir un bonus de récompense, comme ne tuer personne, ne pas se faire repérer etc. Les terminer vous octroiera soit des points de compétence, soit des matériaux dont notamment les éléments, plutôt rares et servant à améliorer vos outils et armes par exemple.

Ils contribuent également au 100% du jeu puisque permettant d’obtenir les dernières compétences et améliorations d’outils disponibles. Pour tout savoir sur Assassin’s Creed Mirage, rendez-vous sur notre guide complet dédié, mais vous pouvez aussi retrouver notre soluce complète de l’histoire principale pour prolonger l’expérience.