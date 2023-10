Suivre la piste ardente | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Trouver le gardien des livres

Retournez dans la cour principale de la Maison de la Sagesse pour trouver l’entrée de la bibliothèque désormais bien gardée. Eliminez un à un les gardes puis montez et suivez le couloir. Là, prenez l’escalier descendant vers des rangées de livres et éliminez d’autres ennemis pour trouver le gardien des livres, mort dans un coin d’une pièce.

Etudiez le corps et ses environs pour trouver dans sa main un bout de tissu abîmé, provenant d’un vêtement féminin, la Brûleuse de livres. A côté de lui, au sol, vous trouverez un mot écrit avec son sang, vous menant tout droit au Scriptorium de la ville.

Scriptorium

Arrivés sur place, éliminez minutieusement les gardes vous barrant la route. Le mieux étant de commencer par les toits puis de vous cacher dans les herbes hautes. Repérez ensuite le capitaine des gardes portant la clé de la pièce où est enfermé un prisonnier. Tuez-le ainsi que ses acolytes et fouillez le trésor à l’étage de leur pièce où ils se tenaient (il s’agit de l’épée de chevalier abbaside). Puis, partez ouvrir la porte verrouillée. Vous rencontrez Hunayn, un traducteur en charge de traduire un ouvrage incompréhensible lié à une technologie ancestrale pour le compte d’une certaine Zahra.

Fouillez la pièce du traducteur en quête d’informations. Pour cela, récupérez le poème posé sur un bureau près de l’entrée, le message de Hunayn à Zahra sur le bureau où est posé le livre mystérieux, puis montez et trouvez un message concernant une livraison de livres posé sur un bureau dans un coin de la pièce. Vous savez désormais où se cache Zahra, la brûleuse de livres, au Domaine de l’Erudite.

Domaine de l’Erudite

Vous allez devoir prouver l’appartenance de Zahra à l’Ordre. Pour cela, rendez-vous au Domaine de l’Erudite à 380m de là, vide. Profitez de l’absence pour enquêter tranquillement. Tout est barricadé, il va falloir procéder par étapes. Commencez par ouvrir la porte se trouvant derrière le bâtiment le plus à l’Est du Domaine. Vous y trouverez une clé pour un coffre du Domaine. Sortez du bâtiment et repérez le mannequin d’entrainement au Nord-Est du domaine et interagissez avec.

Puis, enclenchez votre vision d’aigle pour repérer une grille que vous pouvez casser sur une fenêtre du bâtiment de gauche. Là, vous trouverez des étagères à déplacer pour trouver un trésor, le schéma d’amélioration d’épée de chevalier abbaside.

Descendez au rez-de-chaussée ou ressortez du bâtiment. Trouvez le document situé sur une terrasse direction Sud-Est pour apprendre que Zahra sera de retour à tout instant. Pour terminer vos fouilles, trouvez une seconde grille à casser sur ce même bâtiment bâtiment. C’est dans ce bâtiment que vous trouverez vos informations utiles au rez-de-chaussée, une lettre compromettante d’un certain Al-Rabisu à un certain Al-Zarik. Vous déclenchez alors une nouvelle affaire, Cerveau dans l’ombre, que vous ne pourrez suivre tant que vous n’aurez pas terminé cette mission ni celle concernant Ahmad ibn Masu.

Assassiner Zahra, l’érudite corrompue

Pour parachever votre mission, sortez du bâtiment et allez vous cacher sur le toit indiqué puis attendez le retour de l’Erudite. Soyez patient et positionnez-vous comme il faut sur les toits pour l’assassiner d’un coup d’un seul puis confirmer la mort de la dénommée Al-Zarik. Vous devrez sûrement affronter pléthores de gardes alors faites attention. Enfin, quittez le Domaine et perdez un peu en notoriété pour mettre un terme à l’affaire et lire un document mentionnant un artéfact ainsi qu’un « Grand-Œuvre ».

Si vous ne l’avez pas terminé, l’Affaire Ahmad ibn Musa vous attend, avant de partir vers l’affaire Cerveau dans l’ombre. Pour davantage d’informations sur le jeu, nous vous proposons un guide ultra complet qui récapitule tout ce qu’il faut savoir sur Assassin’s Creed Mirage.