Une plume sans visage (Le Trésorier) | Soluce Assassin’s Creed Mirage

Papillons dorés

Retrouvez Roshan en hauteur près du bazar pour enclencher cette quête et le meurtre de votre cible pour l’heure inconnue. A droite après l’entrée, vous tombez sur Kong qui a encore besoin de vos services.

Il veut récupérer une soucoupe en porcelaine volée par Luca, son ami-concurrent. Dirigez-vous vers le marqueur de quête puis dans la petite réserve, repérez le mur destructible sur la gauche, il nous servira plus tard. Revenez sur vos pas pour trouver une porte juste avant l’étal. Dans cette pièce, tirez l’étagère à gauche pour pouvoir monter à l’autre bout de la pièce.

Là haut se trouvent des jarres enflammées. Jetez-en une sur le mur destructible et utilisez le trou nouvellement créé pour tirer l’étagère en bois hors de la pièce. Là, positionnez-là juste à l’entrée de l’étal et utilisez les barres en bois pour vous hisser et rejoindre la cachette de Luca. Dérobez la soucoupe et sortez par la porte en face. Rejoignez Kong pour apprendre la vérité sur ce vol. Il vous indiquera ainsi quelle tenue devrait porter le Trésorier pour les enchères, une tenue avec de fines broderies orientales.

Sortez de l’étal et grimpez sur la gauche pour apercevoir deux femmes discutant mystérieusement. Asseyez-vous sur le banc non loin pour écouter leur conversation puis prenez-les en filature durant quelques minutes pour parvenir dans une zone où vous devrez vous asseoir et écouter une fois de plus la conversation. Une fois les femmes reparties, allez interroger Qabiha, cette noble en quête du parfum… spécial. Vous apprenez alors que le Trésorier est une femme du nom de Ning.

Enfin, allez chercher ce marchand étranger qui a dû vous êtes suggéré par le déroulé des quêtes. Il se trouve dans les hauteurs du bazar. Examinez son étal pour apprendre qu’il possède l’épingle à cheveux tant convoitée et qu’elle sera bien présentée ce soir. Il est d’ailleurs grand temps d’assister aux enchères.

Obtenir une audience auprès du Trésorier

Suivez le marqueur de quête et asseyez-vous dans l’assistance pour lancer les enchères. Nul besoin d’enchérir quand viendra l’heure de l’épingle, nous allons devoir aller la subtiliser au marchand qui l’obtient finalement, contre l’avis du Trésorier apparue entre temps dans sa belle tenue orientale. Une fois les enchères terminées, vous pouvez tenter de rentrer dans le repaire du Trésorier près d’une entrée direction le Nord, mais vous serez refoulés par un garde.

Pour solliciter une audience auprès du Trésorier, il va falloir d’abord dérober l’épingle à cheveux. Pour cela, grimpez à l’étage où se trouvait le Trésorier et subtilisez discrètement l’épingle au vendeur qui a le dos tourné. Une fois en poche, vous allez devoir trouver une broche pouvant prouver votre appartenance à la Pièce d’Ivoire (une élite de marchands), seule manière d’entrer dans les quartiers du Trésorier.

Poursuivez et rendez-vous vers l’Est pour trouver près d’une entrée une femme sur une estrade en train de se disputer avec un marchand. Une fois la conversation finie, parlez avec elle et proposez lui un jeton ou des pièces pour en apprendre plus.

Vous trouverez une de ces broches dans la guilde des marchands (et mercenaires) à l’entrée sud-ouest du bazar. Suivez le marqueur de quête puis passez par les hauteurs, notamment par l’extérieur pour plus de facilitez. Entrez par une porte indiquée en hauteur, pour descendre dans une pièce de réserve. Vous trouverez des ennemis dans les parages donc faites attention. La broche se trouve sur un bureau derrière des ennemis de la pièce de gauche alors éliminez-les et volez la broche.

Assassinez Al-Pairika, le Trésorier

Une fois ces deux objets en poche (la broche et l’épingle), rejoignez l’entrée du repère du Trésorier à la chambre des antiquités, pour que le garde vous laisse cette fois passer sans problème. Suivez les gardes jusqu’à la cinématique de rencontre avec le Trésorier. A un moment donné, pressez la touche Assassiner et celle-ci vous attaquera, mais Basim se défendra en l’assassinant. Admirez la cinématique de l’autre côté mais tout n’est que fuite désormais, tuez les gardes et/ou enfuyez-vous via les ruelles du bazar jusqu’au retour au calme.

Une fin grandiose

Retournez voir Rebekah

Vous en avez assez fait ici. Retournez au Bureau de Karkh et parlez à Rebekah pour clôturer cette affaire, obtenir un nouveau rang dans Ceux qu’on ne voit pas, et choisir un nouveau Bureau pour d’autres affaires, celui de Sharkiyah ou celui d’Abbasiyah. Pour d’autres informations sur le jeu, nous vous invitons à découvrir notre guide ultra complet qui récapitule tout ce qu’il faut savoir sur Assassin’s Creed Mirage.