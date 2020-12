Ce 23 décembre signe l’arrivée de la mise à jour 1.2 de Genshin Impact. Avec elle s’accompagne de pas mal de nouveautés : une nouvelle zone, les Monts Dosdragons, de nouvelles récompenses (notamment avec l’Arbre Permagelé) et tout un tas de collectibles avec les agates pourpres, que l’on vous a déjà recensé.

Mais bien évidemment, cet ensemble s’articule autour d’un nouvel acte. Ce nouvel événement, similaire aux Astres Evanouis en plus massif, s’appelle Craie et Dragon. Il vous permettra de suivre un morceau d’histoire en compagnie d’Albedo puis surtout, de découvrir les Monts Dosdragons. On vous dit tout ce qu’il faut savoir.

Durée de l’événement

A l’instar de l’événement des Astres Evanouis, « Craie et Dragon » s’étalera sur plusieurs jours. Il est découpé en quatre actes, qui se débloqueront au fil des jours, avec des quêtes et des actions spécifiques.

Acte I : Disponible le 23 décembre dès que la version 1.2 est installée

: Disponible le 23 décembre dès que la version 1.2 est installée Acte II : Disponible le 25 décembre après avoir terminé la quête « L’antédivin ».

: Disponible le 25 décembre après avoir terminé la quête « L’antédivin ». Acte III : Disponible le 28 décembre après avoir terminé la quête « Voleur dans la brume ».

: Disponible le 28 décembre après avoir terminé la quête « Voleur dans la brume ». Acte IV : Disponible le 31 décembre après avoir terminé la quête « Des invités inattendus ».

L’événement se terminera le 05 janvier 2021 à 4 heures du matin. La boutique, que nous verrons plus bas, fermera quant à elle ses portes un peu plus tard, le 12 janvier à la même heure.

Comment participer à l’événement Craie et Dragon ?

Avant de pouvoir vous lancer de ce nouvel événement, vous devrez remplir plusieurs conditions. Il faudra tout d’abord avoir fini la quête d’Archon Prologue – Acte 2 : « Pour un avenir sans larmes », et être au niveau d’aventure 20 minimum, ce qui devrait être le cas si vous avez terminé cette quête.

Une fois que cela est fait, vous devrez également terminer la série de quête d’Albedo, « Princeps Cretaceous ». Une fois que cela, est fait, une quête s’enclenchera et vous demandera d’aller voir Sucrose au camp d’aventurier près de la nouvelle zone.

Acte I – Croc suppurant

Pour cette première quête, Sucrose vous demandera d’espionner son mentor pour voir ce que ce dernier fabrique. Etant donné que la subtilité n’est pas la première qualité de notre personnage principal, Albedo vous demandera d’effectuer à la place une mission pour lui, qui consiste à essayer une nouvelle arme, sois disant maudite.

Que vaut l’épée à une main Croc suppurant ?

Après avoir assisté à la cinématique, vous obtiendrez automatiquement l’épée à une main Croc suppurant.

Cette épée dispose de la capacité suivante :

Soif insatiable : augmente des dégâts de la compétence élémentaire de 16% et son taux de critique de 6% (rang 1 de raffinement).

Une capacité relativement utile, qui est couplée à des compétences provisoires durant l’événement. En effet, en accomplissant les défis des différents actes, l’épée aura droit à un effet temporaire, comme celui d’être moins affecté par le Grand Froid si elle est équipée, ce qui est très utile pour explorer la nouvelle zone. Notez bien que ces effets disparaitront à la fin de l’événement, en dehors de Soif insatiable.

Vous pourra facilement améliorer cette arme durant toute la durée de l’événement, puisqu’elle bénéficie d’un boost de 1.5x d’expérience. Pour ce qui est des matériaux d’élévations, certains vous seront rendus en accomplissant les défis de proposés par l’événement.

Quels sont les défis de l’arme Croc suppurant de l’Acte I ?

Pour l’Acte I, vous devrez accomplir une série de défis qui débloqueront une nouvelle compétence temporaire pour l’arme. Voici la liste des défis et des récompenses :

Collectez 60 fragments de frimas : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Collectez 120 fragments de frimas : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Collectez 30 cristaux de frimas : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Renforcez le Croc suppurant jusqu’au niveau 20 : 3 Entraves de Chevalier du Croc de Lion + 3 Cornes lourdes + 2 Insignes de nouvelle recrue

: 3 Entraves de Chevalier du Croc de Lion + 3 Cornes lourdes + 2 Insignes de nouvelle recrue Renforcez le Croc suppurant jusqu’au niveau 40 : 3 Chaînes de Chevalier du Croc de Lion + 12 Cornes lourdes + 8 Insignes de nouvelle recrue

Les cristaux et fragments de frimas s’obtiennent en tuant les ennemis des Monts. Vous noterez donc qu’en accomplissant ces défis, vous obtiendrez une sorte de remboursement pour avoir renforcer l’arme. N’hésitez donc pas à en profitez si vous avez les matériaux nécessaires.

Acte II – L’antédivin

Pour commencer cet événement, vous devrez vous rendre au camp d’Albedo afin de parler à ce dernier. Il vous demandera alors une nouvelle fois de tester le Croc suppurant sur quelques monstres.

Rendez-vous à l’endroit indiqué pour affronter une vague d’ennemis, avec un affrontement contre des soldats Fatui et d’autres monstres qui arriveront pas la suite. Vous débloquerez alors les Essais de terrain.

Essais de terrain

Pour ces défis spéciaux, vous devrez systématiquement protéger des piliers de chaleur contre des vagues successives d’ennemis. La plupart de ces défis se trouvent dans le nord de la zone des Monts Dosdragon, et fonctionnent vaguement comme les combats de lignes énergétiques, si ce n’est que ces défis ne demandent pas de résine.

Vous pourrez donc en effectuer autant que vous le voudrez afin d’amasser de l’essence irisée, que vous pourrez utiliser dans la boutique de l’événement.

On ne peut que trop vous conseiller de faire un maximum de ces défis, environ une vingtaine, afin de pouvoir acheter tout ce qui se trouve dans la boutique, notamment la Moelle de dragon infecté qui vous servira à raffiner le Croc suppurant.

Quels sont les défis de l’arme Croc suppurant de l’Acte II ?

Pour l’Acte II, vous devrez accomplir une nouvelle fois des défis qui débloqueront une nouvelle compétence temporaire pour le Croc suppurant. Notez que vous n’êtes pas obligé d’avoir effectué la totalité des défis de l’acte I pour remplir ceux de l’Acte II :

Raffinez le Croc suppurant au rang 2 : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Collectez 600 essences irisées au total : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Collectez 1 800 essences irisées au total : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Terminer 8 fois le défi « Essai de terrain » : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Terminer 16 fois le défi « Essai de terrain » : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

30 primo-gemmes et 20 000 moras Terminer 5 fois le défi « Essai de terrain » sans qu’aucun Braser des ruines ne soit désactivé : 30 primo-gemmes et 20 000 moras.

Acte III – Voleur dans la brume

Ce nouvel acte appelé Voleur dans la brume est disponible depuis ce lundi 28 décembre à la réinitialisation des serveurs, donc 5h du matin en France. Pour commencer l’acte et récupérer les récompenses, il faudra d’abord terminer une quête. Pour cela, allez voir Albedo qui discute avec Cyrus, à l’entrée des Monts Dosdragon, l’emplacement étant indiqué sur votre carte.

La quête est relativement dirigiste. Après avoir été attaqué par des Brutocollinus, Albedo vous demandera de récupérer un objet. Vous devrez d’abord pister l’ennemi en suivant les pas dans la neige. Puis utilisez un champ de vent Anémo et suivre le chemin jusqu’à ce que vous arriviez à un camp. Une fois fait, venez à bout des adversaires, récupérez l’objet et parlez de nouveau à Albedo dans son campement pour terminer la quête.

Pèlerinage draconique

Cette fois, il n’est pas juste question de venir à bout de différentes vagues à un endroit donné. Il faudra activer une pierre de défi et suivre un soi-disant pèlerinage : il faut amener une fée de feu d’un point A à un point B, qui vous protège au passage du Grand Froid, et enchaîner 3 vagues d’ennemis en suivant le chemin. A noter qu’un bonus est accordé pendant la séquence, comme un boost de vitesse de déplacement.

Vous n’êtes donc plus statique mais le principe reste similaire : venir à bout d’un certain nombre d’ennemis tout en ramenant la fée au point indiqué. Cela vous permettra de récupérer de l’Essence Ardente, la nouvelle monnaie de cette acte, qui pourra toujours être échangée dans la boutique de l’événement.

Les défis de l’Acte III Voleur dans la Brume

Qui dit nouvel acte, dit nouvelle fournée de défis. Encore une fois, cela donne accès à un nouvel onglet dans la boutique, dont les récompenses sont listées plus bas. Tout comme les actes précédents, pas besoin d’avoir terminé les défis encore non finalisés pour faire ces derniers. Il reste cependant possible de le faire encore si vous êtes à la bourre.

Raffinez le Croc suppurant au Rang 3 : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Collectez 600 essences ardentes au total : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Collectez 1800 essences ardentes au total : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Terminez 8 fois le défi « Pèlerinage draconique » : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Terminez 16 fois le défi « Pèlerinage draconique » : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

: 30 primo-gemmes et 20 000 moras Terminez 5 fois le défi « Pèlerinage draconique » sans que les effets du Grand froid ne dépassent 20% : 30 primo-gemmes et 20 000 moras

Pour cette dernière ligne, rien de bien compliqué, restez proche de la Fée pour ne pas voir la barre grandir.

Boutique

Avec l’événement, on y retrouve une boutique où l’on peut échanger nos pierres dûment acquises. Cela se fait sur plusieurs jours, avec la disponibilité indiquée en fonction du morceau de l’event. Pour acquérir ces pierres, il faudra remplir plusieurs défis qui seront rendus disponibles dans les divers actes de l’événement. On vous recense l’entièreté des achats disponibles en magasin, accessible via la boussole.

Essence irisée

Moelle de dragon infecté (600)

Chaînes du Chevalier du Croc de Lion (25)

Mur abattu de Décabarian (25)

Croc brisé du Loup Boréal (25)

Roche lustrée de Guyun (25)

Elixir de mercure brumeux (25)

Eclat d’aérosidérite noire (25)

Leçons du héros (20)

Minerai de renforcement mystique (10)

10 000 x Mora (20)

Essence ardente

Moelle de dragon infecté (600)

Leçons du héros (20)

Conseils de l’aventurier (5)

Minerai de renforcement mystique (10)

10 000 x Mora (20)

Essence miracle

Moelle de dragon infecté (600)

Couronne de la sagesse (600)

Guide de la Liberté (20)

Guide de la Résistance (20)

Guide de la Poésie (20)

Guide de la Prospérité (20)

Guide de la Diligence (20)

Guide de l’Or (20)

Leçons du héros (12)

10 000 x Mora (12)

