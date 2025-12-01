GTA VI : des animations du monde ouvert repérées dans la bande démo d’un ancien animateur de Rockstar Games

Des séquences inédites pour GTA 6

Un animateur passé par Rockstar Games semble avoir glissé des séquences du très attendu GTA VI dans sa « bande démo ». Publiée sur Vimeo par l’animateur, identifié comme Benjamin Chue, la vidéo montrait, entre autres, des animations attribuées à GTA 6. Même supprimée depuis, elle circule largement via des réuploads et des captures partagées sur les réseaux sociaux (étant donné que Rockstar supprime rapidement, nous vous invitons à chercher les extraits sur les réseaux sociaux si jamais vous souhaitez les voir).

Selon les éléments repérés, on peut y voir un protagoniste masculin (probablement Jason) qui récupère un vélo dans une borne publique, le monte, puis le remet en place. Un geste qui pourrait suggérer un système de location de vélos dans le jeu. Le vélo porte le logo « LomBike », clin d’œil possible à la société fictive de transport “Lombank”, déjà présente dans l’univers GTA.

Une autre scène montre une femme, probablement le personnage Lucia Caminos, sautant depuis un pick-up. Elle descend d’abord de la remorque, puis saute depuis le toit sur le sol. Si ces animations sont authentiques, elles laissent entrevoir des mouvements contextuels variés, hors des traditionnels véhicules et gunfights.

Même si la bande démo provient d’un animateur ayant travaillé sur plusieurs titres Rockstar (notamment Red Dead Redemption 2 et Max Payne 3), rien ne garantit que ces animations feront partie de la version finale de GTA VI. Il s’agit pour l’heure de « work in progress » avec des modèles dépouillés, textures manquantes…. De plus, certaines scènes pourraient n’être utilisées que dans des cinématiques ou des contextes très précis.

Rappelons que GTA VI, initialement attendu fin 2025, a vu sa sortie repoussée au 19 novembre 2026.