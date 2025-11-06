Grand Theft Auto VI est officiellement reporté, découvrez la nouvelle date de sortie du jeu de Take-Two Interactive

Surprenant ou évident ?

En ce début novembre, Take-Two Interactive tenait son deuxième rapport trimestriel concernant ses résultats financiers pour l’année fiscale 2026. Les regards étaient forcément tournés vers cet appel réservé aux investisseurs de l’entité puisque c’est souvent dans ce genre de rassemblements que des mises à jour concernant les projections sur les sorties à venir sont abordées. C’est donc désormais officiel : Grand Theft Auto VI a besoin de plusieurs mois de développement supplémentaire et est désormais attendu pour le jeudi 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S.

Take-Two a déclaré qu’ils donnaient « à l’équipe un peu plus de temps pour terminer le jeu avec le haut niveau de polissage que les joueurs attendent et méritent. Rockstar a bien sûr notre soutien total, et nous sommes convaincus qu’ils offriront une expérience de divertissement à succès inégalée. », message depuis repris sur les comptes officiels de Rockstar Games.

Hi everyone, Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026. We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

Coup de tonnerre ou simple report évident ? Nombreux et nombreuses pensaient à ce report pour en faire le jeu de fin d’année prochaine et devant le peu de nouvelles sur le jeu malgré une date de sortie récemment officialisée après un premier report, le jeu étant initialement prévu pour cette fin 2025. Mais il ne faudrat pas pour autant négliger les impacts qu’auront cette annonce sur la bourse. On rappelle par ailleurs que le boss de Take-Two Interactive semblait dernièrement confiant sur la date de sortie annoncée sans report à prévoir… Nous ne disposons pas d’autres informations à ce sujet mais il est fort à parier que Take Two Interactive prendra prochainement la parole pour exprimer plus en détail ses plans concernant son projet pharaonique.

Ce report s’ajoute à l’actualité brulante ces derniers jours concernant le licenciement de dizaines d’employés provenant de Rockstar Games à la suite de « faute grave » et de soupçons de fuites concernant les projets du studio, sur fond d’une éventuelle syndicalisation des employés concernés. Le groupe a par ailleurs manifesté devant les bureaux de Rockstar North et Take-Two au Royaume-Uni aujourd’hui.