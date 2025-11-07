GTA 6 : Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, n’est pas du tout inquiet concernant le report du jeu

L’annonce du report de GTA 6 n’est naturellement pas passée inaperçue hier, et c’est sans surprise que l’action de Take-Two Interactive est aujourd’hui un peu à la baisse suite à cela. Alors il fallait bien afficher un discours plein d’assurance, c’est pourquoi le PDG Strauss Zelnick a pris la parole pour afficher sa confiance concernant la santé financière du groupe dans les trimestres à venir, même en l’absence de ce mastodonte.

Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
ps5
xbox series

Date de sortie : 19/11/2026

