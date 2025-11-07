GTA 6 : Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, n’est pas du tout inquiet concernant le report du jeu

Le succès sera tout de même au rendez-vous

Pas question d’afficher le moindre signe d’inquiétude autour de GTA 6 pour Strauss Zelnick lors de son entretien avec les investisseurs. GamesIndustry.biz rapporte que le grand patron de l’entreprise n’est pas du tout inquiet de l’impact que cela peut causer sur Take-Two, qui ne peut pas se résumer qu’à GTA, notamment en mettant en avant la sortie de Judas, et le secteur mobile particulièrement porteur. Et après tout, GTA 6 est toujours prévu pour la même année fiscale, ce qui ne doit donc pas inquiéter les investisseurs :

« Comme vous le savez, il arrive parfois, au sein de toute notre entreprise, y compris chez 2K et dans notre division mobile, que nous ayons besoin de plus de temps pour peaufiner un titre et nous assurer qu’il sorte dans les meilleures conditions possibles. Et bien sûr, il sortira au cours du même exercice fiscal que la date de sortie précédente. »

La même année fiscale… pour l’instant. Avec deux retards, certains s’inquiètent que le 19 novembre 2026 ne soit même pas la date de sortie définitive pour GTA 6. Là encore, Zelnick veut rassurer tout le monde en se disant « confiant sur la date, c’est pourquoi elle a déjà été choisie ». Le PDG est aussi revenu sur l’impact que cela peut avoir sur l’industrie en général, mais la décision a mûrement été réfléchie :

« Vous avez raison, nous sommes un acteur important du secteur, et nous, comme nos concurrents, adapterons nos dates de sortie au contexte concurrentiel. Mais au final, il est de notre responsabilité de faire ce qui est juste pour nos consommateurs, et cela signifie leur offrir la meilleure expérience de divertissement possible. »

Et en parlant d’impact sur l’industrie, Zelnick a aussi répondu à une question autour du rachat de l’un de ses principaux concurrents, Electronic Arts. Comment cela va influencer le reste du secteur, et plus particulièrement Take-Two ? Le PDG botte en touche (propos relayés par The Game Business) :

« C’est difficile à dire. Ne plus avoir de concurrent direct majeur coté en bourse pourrait nous donner un peu d’avance sur le plan concurrentiel. D’un autre côté, nous ne prenons jamais rien pour acquis. L’arrogance est l’ennemie du succès. Nous sommes toujours sur nos gardes. Nous avons toujours peur… alors je ne suis pas sûr que cela fasse vraiment une différence. Nous souhaitons bonne chance à nos concurrents. Une industrie performante a besoin de plusieurs acteurs importants, et non d’un seul. Il est donc possible que le paysage concurrentiel évolue légèrement, ou qu’il reste totalement inchangé. Quoi qu’il en soit, nous devons faire notre travail : créer le meilleur divertissement au monde. »

Bref, pas de souci à l’horizon pour Zelnick, qui veut montrer que malgré un retard de six mois pour son jeu, les résultats seront tout de même là.