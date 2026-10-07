GTA 6 veut vous pousser à prendre votre temps et à vous perdre dans son monde ouvert

Tout ne sera pas indiqué sur la carte

Malgré un temps de développement extrêmement long, Rockstar semble avoir pris conscience de l’un des gros problèmes des mondes ouverts trop dirigistes et trop guidés, notamment à travers les différents marqueurs affichés sur la carte. GTA 6 ne va clairement pas offrir une liberté comparable à celle d’un Hell is Us. Toutefois, il devrait être gratifiant d’explorer Leonida pour le simple plaisir d’exister dans cet univers.

Dans Grand Theft Auto VI, Jason et Lucia pourront naturellement participer aux nombreuses activités du monde ouvert, gagner de l’argent, interagir avec les habitants ou simplement partir explorer sans objectif précis. Rob Nelson compare directement cette philosophie à celle de Red Dead Redemption 2. Beaucoup de joueurs avaient initialement parcouru rapidement son histoire avant de revenir plus tard et de découvrir une quantité importante de contenu qu’ils avaient complètement manquée.

Rockstar espère reproduire ce phénomène avec GTA 6. Le développeur explique qu’une partie des découvertes apparaîtra naturellement et ne sera pas nécessairement indiquée au joueur à travers des objectifs ou des icônes sur la carte. On précise évidemment que cela ne marque pas la disparition des marqueurs puisque Rockstar affirme qu’une partie du contenu reposera uniquement sur votre curiosité et l’exploration.

Le studio promet d’ailleurs que ceux qui prendront le temps de s’écarter du chemin principal seront « grandement » récompensés.

Rockstar ne veut pas que l’on rush les missions du mode histoire

Rob Nelson nous conseille ainsi de tirer davantage de l’histoire elle-même en passant du temps dans le monde plutôt qu’en cherchant uniquement à terminer le scénario le plus rapidement possible. Les activités annexes sont d’ailleurs pensées pour rester cohérentes avec Jason et Lucia. Gagner de l’argent permet de répondre à leur situation financière, tandis que passer du temps ensemble peut renforcer leur relation. Même une activité aussi classique qu’un vol ou un braquage participe ainsi à leur quotidien de criminels.

Le monde pourra également proposer ses propres distractions. Lors de la démo montrée à IGN (Rob Nelson jouait durant cet échange), Jason a spontanément remarqué une fourrière de police située à proximité et a proposé d’y voler une voiture alors que Nelson se dirigeait initialement vers un autre objectif.

Rockstar cherche ainsi à retrouver le sentiment développé avec Red Dead Redemption 2 où un simple déplacement pouvait rapidement se transformer en plusieurs rencontres ou activités imprévues. La différence tient évidemment à l’échelle puisque l’homme présente GTA 6 comme le monde le plus vaste, profond, densément peuplé et complexe jamais réalisé par le studio.

Autrement dit, il devrait être possible de suivre méthodiquement l’histoire principale, mais Rockstar semble clairement espérer que beaucoup d’entre nous finiront régulièrement par oublier pourquoi ils avaient pris la route. Il s’agit d’une approche que l’on compte bien adopter lorsque l’on aura le jeu entre les mains (même s’il ne faudra pas trop traîner pour le test).

GTA 6 sera disponible le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.