GTA 6 : Découvrez un aperçu de 6 différentes radios du jeu, qui auront aussi des podcasts

Les 6 premières radios de GTA 6

Rockstar conserve encore quelques surprises pour les radios de GTA 6, mais le studio veut aujourd’hui en dévoiler 6 d’entre elles tout en nous donnant l’occasion d’écouter quelques morceaux sur son site officiel. Voici donc la liste des premières radios présentes dans GTA 6 :

Cocoteo FM : Musique latine moderne, animée par El Martillo et La Gate. El party que nunca se apaga.

: Musique latine moderne, animée par El Martillo et La Gate. El party que nunca se apaga. Back Country Radio : De la country rebelle à écouter sur votre hydroglisseur. Animée par MW et Delta Dawne.

: De la country rebelle à écouter sur votre hydroglisseur. Animée par MW et Delta Dawne. Afro Bank FM : Amapiano, classiques africains, 3-Step et plus, animée par Burna et Palmsy. Mettez le gbdu à fond.

: Amapiano, classiques africains, 3-Step et plus, animée par Burna et Palmsy. Mettez le gbdu à fond. The Chamber 106.6 : Du métal dur comme le fer, des années 80 et au-delà. Sautez dans la fosse avec DJ Kerry et DJ Tom.

: Du métal dur comme le fer, des années 80 et au-delà. Sautez dans la fosse avec DJ Kerry et DJ Tom. Flash FM : La station emblématique de Vice City qui propose le meilleur de la musique pop pour vous faire danser, animée par Robyn et Alex.

: La station emblématique de Vice City qui propose le meilleur de la musique pop pour vous faire danser, animée par Robyn et Alex. Dirty South Classics : Un peu de l’hospitalité du Sud avec Tric et Trina, qui vous proposent du rap régional et des classiques du hip-hop.

De plus, Rockstar tient bien à préciser que ces radios diffuseront parfois des podcasts, ce qui est une première dans la série. Vous pourrez continuer d’écouter ces derniers lorsque vous descendrez de la voiture, car Jason et Lucia auront accès à des casques ou des écouteurs.

Le site remet également en avant les 6 morceaux déjà annoncés par le passé qui figurent au sein de l’album du jeu, qui comptera 34 pistes au total :

Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic

Morgan Wallen – Last Thing You Need

Rauw Alejandro – Macacoa 2000

Keith Richards – Bright Lights, Big City

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et sur Xbox Series. Une autre image montrant du trafic sur l’autoroute a été dévoilée.