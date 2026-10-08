GTA 6 : Découvrez un aperçu de 6 différentes radios du jeu, qui auront aussi des podcasts

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Pour beaucoup de fans, l’essence de GTA se résume aussi à rouler dans toute la ville en écoutant les différentes radios que proposent les jeux. Les informations à propos des radios de GTA 6 sont donc attendues au tournant, et Rockstar nous en offre aujourd’hui un aperçu.

GTA 6
GTA 6 // Source : Rockstar Games

Les 6 premières radios de GTA 6

Rockstar conserve encore quelques surprises pour les radios de GTA 6, mais le studio veut aujourd’hui en dévoiler 6 d’entre elles tout en nous donnant l’occasion d’écouter quelques morceaux sur son site officiel. Voici donc la liste des premières radios présentes dans GTA 6 :

  • Cocoteo FM : Musique latine moderne, animée par El Martillo et La Gate. El party que nunca se apaga.
  • Back Country Radio : De la country rebelle à écouter sur votre hydroglisseur. Animée par MW et Delta Dawne.
  • Afro Bank FM : Amapiano, classiques africains, 3-Step et plus, animée par Burna et Palmsy. Mettez le gbdu à fond.
  • The Chamber 106.6 : Du métal dur comme le fer, des années 80 et au-delà. Sautez dans la fosse avec DJ Kerry et DJ Tom.
  • Flash FM : La station emblématique de Vice City qui propose le meilleur de la musique pop pour vous faire danser, animée par Robyn et Alex.
  • Dirty South Classics : Un peu de l’hospitalité du Sud avec Tric et Trina, qui vous proposent du rap régional et des classiques du hip-hop.

De plus, Rockstar tient bien à préciser que ces radios diffuseront parfois des podcasts, ce qui est une première dans la série. Vous pourrez continuer d’écouter ces derniers lorsque vous descendrez de la voiture, car Jason et Lucia auront accès à des casques ou des écouteurs.

Le site remet également en avant les 6 morceaux déjà annoncés par le passé qui figurent au sein de l’album du jeu, qui comptera 34 pistes au total :

  • Yung Lean – That’s It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott – RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy – Sexy Magic
  • Morgan Wallen – Last Thing You Need
  • Rauw Alejandro – Macacoa 2000
  • Keith Richards – Bright Lights, Big City

GTA 6 sera disponible dès le 19 novembre sur PS5 et sur Xbox Series. Une autre image montrant du trafic sur l’autoroute a été dévoilée.

Gta 6 1 1

GTA 6 // Source : Rockstar

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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