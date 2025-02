La grève générale de la STJV débute aujourd’hui, un bundle est disponible pour la soutenir

Nous sommes le 13 Février, c’est le jour du lancement de la grève générale du jeu vidéo français lancée par le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo. Cette grève est la finalité des conditions de travail toujours plus difficiles et des patrons qui n’œuvrent pas pour les améliorer. Après 2024 et ses licenciements toujours plus nombreux malgré des bénéfices records, ce jour de grève semble plus que justifié pour conserver un maximum d’emplois et qu’ils soient maintenus dans des conditions acceptables.