Buissons

Buissons est un jeu de cache-cache développé Géraud Zucchini plus connu sur Youtube en tant que Doc Geraud. Chaque joueur incarne un buisson recherché par un chasseur contrôlé par l'IA. Les parties se déroulent sur plusieurs tours avec les phases de jour avec le chasseur et celles de nuit où l'écran est caché pour ne pas laisser les autres voir où est-ce que vous allez. Car oui, le but est d'être le dernier en vie et pour gêner les autres vous pouvez... péter. Cela met K.-O. les autres joueurs et fait automatiquement tirer le chasseur dans la direction visée. Le titre est jouable de 2 à 4 personnes en local ou en ligne via le Steam Remote Play.