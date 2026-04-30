Haine résonnante Diablo 4 : quelle est cette nouvelle activité ?

Dans ce guide Diablo 4, on vous donne davantage d’informations concernant la haine résonnante et les méthodes d’obtention de la trace d’écho.

Comment fonctionne la haine résonnante dans Diablo 4 ?

La haine résonnante est classifiée comme étant un événement extrêmement rare qui propose des vagues incessantes d’adversaires de plus en plus coriaces. Plus les personnages-joueurs résistent, plus l’épreuve s’intensifie et plus les récompenses sont intéressantes. Vous débuterez à la difficulté normale jusqu’à ce que mort s’ensuive.

Concrètement, vous allez constamment être assailli par des monstres toujours plus puissants jusqu’à ce que votre personnage-joueur soit submergé. Et il est impossible de se préparer en amont, car la génération des monstres, des élites, voire des boss n’est pas prédéfinie : tout est généré aléatoirement.

Notez aussi que lors de la haine résonnante, il ne sera pas rare de croiser le chemin de gobelins à butin : vous devez les éliminer pour obtenir du butin supplémentaire à la fin de l’événement. Vous pourrez acquérir une belle quantité d’or, des pièces d’équipement, des sceaux et des charmes en pagaille.

Dans cette difficulté, vous aurez accès à des sanctuaires. Sauf que c’est un piège : ces derniers sont uniques et ne peuvent être utilisés qu’une seule fois pendant toute la durée de la haine résonnante. Alors, utilisez-les seulement en cas de nécessité.

Lorsque l’événement se termine, vous pourrez ouvrir un coffre qui détient un butin encore jamais vu. Selon la vague à laquelle vous vous êtes arrêté, vous avez de grandes chances de tomber sur des objets uniques, voire des mythiques.

Comment déclencher une haine résonnante dans Diablo 4 ?

Le hic est là : pour avoir accès à la haine résonnante, il faut obtenir un objet rare appelé une trace d’échos qui n’apparaît qu’une fois la campagne terminée.

La trace d’échos ne tombe pas sur des conteneurs prédéfinis : elle peut tomber n’importe où, n’importe quand et n’importe comment. En brisant une caisse, en ouvrant un coffre, en éliminant un adversaire quelconque… La trace d’écho peut tomber à n’importe quel moment, à condition d’avoir terminé la trame principale de l’histoire de Lord of Hatred.

Il faut en effet avoir une sacrée chance pour espérer tomber sur cet événement dans Diablo 4.