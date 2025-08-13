Le patron de Take-Two est très confiant à l’idée que GTA 6 ne sera pas à nouveau repoussé
Rédigé par Jordan
Décidément très causant ces derniers jours suite à la publication du dernier bilan financier de son entreprise, Strauss Zelnick n’arrête pas d’être interrogé à propos de GTA 6. Le jeu de Rockstar reste entouré de mystère, et parmi les interrogations du moment, beaucoup de personnes se demandent si le jeu parviendra à sortir en temps et en heure après un premier retard. L’histoire a montré qu’il était encore trop tôt pour l’affirmer, mais Zelnick se montre plus que confiant.
Zelnick ne croit pas à un nouveau report, pour l’instant
Ce n’est sans doute pas à Zelnick de dire si Rockstar arrivera à tenir les délais ou non, mais la question lui est naturellement posée par les grands médias. CNBC a pu s’entretenir avec le grand patron de Take-Two pour avoir son opinion sur le sujet, et Zelnick dit se montrer confiant à l’idée de voir GTA 6 ne pas accuser un nouveau retard (vidéo relayée par Gamespot) :
« Mon niveau de conviction est très, très haut, évidemment. »
Chose qu’il ne faut pas forcément croire étant donné qu’il s’était aussi montré très confiant avant le report du jeu, même s’il avait indiqué à l’époque qu’il fallait prendre conscience que ce projet nécessitait beaucoup de temps pour être à la hauteur. Et à propos des ambitions du jeu, il ajoute :
« Nous essayons de ne pas créer de fausses attentes. Le propre de Rockstar, c’est d’avoir des attentes extraordinaires et de les dépasser. Je sais que c’est leur objectif. Je sais que ce sera un jeu incroyable. »
Pour rappel, GTA 6 est actuellement prévu pour le 26 mai 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series.
Date de sortie : 26/05/2026