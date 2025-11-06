GTA 6 : Rockstar Games se justifie d’avoir licencié plus de 30 personnes et accuse les licenciés d’être à l’origine de fuites

Le bras de fer entre Rockstar Games et le syndicat anglais IWGB ne fait que commencer. Le week-end dernier, on apprenait que le studio derrière le prochain GTA 6 avait mis une trentaine d’employés à la porte pour « faute grave », sans pour autant en préciser la nature. Le syndicat, lui, tend à prouver que les personnes licenciées étaient justement sur le point de rejoindre l’organisation (ou en faisait déjà partie), et c’est pour cette raison que les licenciements auraient eu lieu. Deux versions qui continuent de s’opposer aujourd’hui, alors que Rockstar se livre à plus de détails concernant cette affaire.

