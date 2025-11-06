GTA 6 : Rockstar Games se justifie d’avoir licencié plus de 30 personnes et accuse les licenciés d’être à l’origine de fuites

Le syndicat répond dans la foulée

Rockstar n’avait pas précisé de quelle « faute grave » il s’agissait lorsque l’annonce des licenciements est survenue, mais face à l’ampleur que cette affaire prend, le studio donne aujourd’hui sa version. Selon un représentant du studio interrogé par Bloomberg, les ex-employés visés ici seraient accusés d’avoir été à l’origine de fuite d’informations :

« La semaine dernière, nous avons pris des mesures disciplinaires à l’encontre d’un petit nombre d’individus qui diffusaient et discutaient d’informations confidentielles sur un forum public, en violation de notre règlement intérieur. Cela n’avait aucun lien avec le droit des personnes d’adhérer à un syndicat ou de participer à des activités syndicales. »

Une version aussitôt contredite par le syndicat IWGB, dont un porte-parole a contacté le site Game Developer pour indiquer que Rockstar cherche ici à « détourner l’attention » de la vérité, en ayant peur de voir « des employés qui travaillent dur discuter en privé et exercer leurs droits à un lieu de travail plus juste et à une voix collective », tout en ajoutant :

« La direction montre qu’elle se moque des retards de GTA VI et qu’elle privilégie la répression syndicale en s’attaquant aux personnes qui développent le jeu. Ces dernières années, les dirigeants de Rockstar ont bénéficié de 443 millions de livres sterling d’allégements fiscaux, tout en faisant preuve d’un mépris total pour la loi et les moyens de subsistance de leurs employés. À chaque fois, ils ont privilégié les profits au détriment des travailleurs et des fans de leurs jeux. »

Le site précise qu’une manifestation a eu lieu devant les locaux de Rockstar à Londres pour revendiquer la réinsertion des employés licenciés. Take-Two n’a de son côté pas commenté cette dernière prise de parole du syndicat, mais cette histoire est loin d’être terminée.