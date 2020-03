Granblue Fantasy Versus accueillera Zooey en tant que DLC

Alors qu’il n’est même pas encore sorti chez nous, Granblue Fantasy Versus a dévoilé l’intégralité de son Battle Pass, avec cinq personnages supplémentaires. On ne connaissait pas encore l’identité du cinquième combattant jusqu’à cette semaine, où il avait fuité un peu en avance. Aujourd’hui, on a bien la confirmation qu’il s’agira de Zooey.

Le premier Season Pass complet

Elle rejoint donc Beelzebub, Narmaya, Soriz et Djeeta que l’on peut apercevoir dans la dernier trailer diffusé. Zooey arrivera avec une arène supplémentaire, « Lumacie Archipelago ». Un nouveau trailer sera diffusé le 24 mars, probablement pour fêter la sortie européenne du titre sur PlayStation 4 et pour montrer plus en détails les DLC qui arriveront en avril. Zooey sera quant à elle disponible d’ici la fin du mois d’avril si l’on en croit cette vidéo.

Dans la foulée, Cygames a dévoilé les dates du Granblue Fantasy Fes 2020, qui ara donc lieu du 11 au 13 décembre 2020. Espérons que l’on aura pas à attendre autant de temps avant d’avoir des nouvelles de Granblue Fantasy Relink.

Granblue Fantasy Versus arrivera le 13 mars sur PC via Steam, puis le 27 mars sur PlayStation 4.